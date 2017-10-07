Опрос:

Новости партнеров

Джанлуиджи Буффон вышел на четвёртое место в мире по количеству матчей за сборную

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон, вышедший в стартовом составе в матче отборочного турнира ЧМ-2018 с командой Македонии, провел свой 172-й матч за национальную команду.

Таким образом, 39-летний Буффон вышел на четвёртое место в мире по количеству матчей за сборную, сравнявшись с Мухаммадом Ад-Даайе (Саудовская Аравия). Больше матчей за свои сборные провели только Клаудио Суарес (Мексика, 177), Хусам Хасан (Египет, 178) и Ахмед Хасан (Египет, 184).

Теги: Буффон Сборная Италии
Сегодня, 01:25
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.