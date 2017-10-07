Джанлуиджи Буффон вышел на четвёртое место в мире по количеству матчей за сборную

?? Джанлуиджи Буффон обновил рекорд Европы - он проводит 172-й матч за сборную ??????#ЕК pic.twitter.com/sWQqnbPRDT — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) October 6, 2017

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон, вышедший в стартовом составе в матче отборочного турнира ЧМ-2018 с командой Македонии, провел свой 172-й матч за национальную команду.Таким образом, 39-летний Буффон вышел на четвёртое место в мире по количеству матчей за сборную, сравнявшись с Мухаммадом Ад-Даайе (Саудовская Аравия). Больше матчей за свои сборные провели только Клаудио Суарес (Мексика, 177), Хусам Хасан (Египет, 178) и Ахмед Хасан (Египет, 184).