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Джанлуиджи Буффон: раньше мы играли с энтузиазмом, но после поражения от Испании мы утратили уверенность в себе

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон прокомментировал ничью против Македонии в квалификации ЧМ-2018.

"Не самое лучшее наше выступление. Больше всего беспокоит то, что раньше мы играли с энтузиазмом, но после поражения от Испании мы утратили уверенность в себе и мотивацию. Команда до сих пор не отошла от той игры. Даже победа над Македонией не исправила бы многих вещей.

Ничья лишь подчеркивает то, что нам нужно как можно скорее забыть о той игре и пережить этот момент. Части футболистов нужно взять ответственность на себя и постараться вернуть былую атмосферу в сборной", - цитирует Буффона Football Italia.
Теги: Буффон Сборная Италии Сборная Македонии
Сегодня, 01:46
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