Джампьеро Вентура: сборной Италии очень не хватает травмированных футболистов

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура прокомментировал ничью в матче отбора ЧМ-2018 с Македонией (1:1)."Почему мы не сумели победить? Сказалась нехватка физподготовки. Во втором тайме у нас уже не получалось наращивать темп. В атаке у нас мало что получалось, а это привело к проблемам в обороне. Если будем постоянно смотреть на Испанию и спрашивать про неё, то возникнут психологические проблемы. Мы стали вторыми в группе. Нужно сыграть с Албанией и готовиться к плей-офф. Жду возвращения травмированных футболистов, нам их не хватает", - цитирует специалиста Rai.