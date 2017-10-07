Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Бавария" заплатит 2 млн евро компенсации за помощника Юппа Хайнкеса

Новый главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес пригласил в свой тренерский штаб помощника Петера Херманна информирует Rheinische Post.

"Баварии" придется заплатить за 65-летнего тренера компенсацию в размере 2 млн евро. Специалист работал в "Фортуне" из Дюссельдорфа, которая лидирует во второй по силе лиге Германии.
Теги: Бавария
Сегодня, 08:59
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.