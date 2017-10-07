"Бавария" заплатит 2 млн евро компенсации за помощника Юппа Хайнкеса

Новый главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес пригласил в свой тренерский штаб помощника Петера Херманна информирует Rheinische Post."Баварии" придется заплатить за 65-летнего тренера компенсацию в размере 2 млн евро. Специалист работал в "Фортуне" из Дюссельдорфа, которая лидирует во второй по силе лиге Германии.