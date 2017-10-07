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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Ты чо творишь?! Это пенальти!" Судейский скандал в ПФЛ (видео)
В середине второго тайма матча ПФЛ зоны "Запад" между владимирским "Торпедо" и "Текстильщиком" (1:1) решение арбитра Петр Мирошниченко ввели в ярость комментатора встречи.
На 65-й минуте он не назначил 11-метровый удар в ворота гостей и не наказал предупреждением их вратаря Алексея Смирнова, когда тот, судя по всему, сфолил на футболисте хозяев. Рефери посчитал, что нарушения не было, однако вратарь держал мяч рукой за пределами штрафной площади, и назначил штрафной удар.
"Ты чо творишь?! Это пенальти! Позор российскому футбольному корпусу и штрафуйте меня за это. Позорнейшее решение Мирошниченко. Рука! Позор Мирошниченко! Это позор российского футбола. Смотрите футбол без комментатора. До свидания", - эмоционально закричал комментатор встречи. Предположительно, это был пресс-атташе торпедовцев Владимир Никольский.
На 65-й минуте он не назначил 11-метровый удар в ворота гостей и не наказал предупреждением их вратаря Алексея Смирнова, когда тот, судя по всему, сфолил на футболисте хозяев. Рефери посчитал, что нарушения не было, однако вратарь держал мяч рукой за пределами штрафной площади, и назначил штрафной удар.
"Ты чо творишь?! Это пенальти! Позор российскому футбольному корпусу и штрафуйте меня за это. Позорнейшее решение Мирошниченко. Рука! Позор Мирошниченко! Это позор российского футбола. Смотрите футбол без комментатора. До свидания", - эмоционально закричал комментатор встречи. Предположительно, это был пресс-атташе торпедовцев Владимир Никольский.
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