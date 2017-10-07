Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Ты чо творишь?! Это пенальти!" Судейский скандал в ПФЛ (видео)

В середине второго тайма матча ПФЛ зоны "Запад" между владимирским "Торпедо" и "Текстильщиком" (1:1) решение арбитра Петр Мирошниченко ввели в ярость комментатора встречи.

На 65-й минуте он не назначил 11-метровый удар в ворота гостей и не наказал предупреждением их вратаря Алексея Смирнова, когда тот, судя по всему, сфолил на футболисте хозяев. Рефери посчитал, что нарушения не было, однако вратарь держал мяч рукой за пределами штрафной площади, и назначил штрафной удар.

"Ты чо творишь?! Это пенальти! Позор российскому футбольному корпусу и штрафуйте меня за это. Позорнейшее решение Мирошниченко. Рука! Позор Мирошниченко! Это позор российского футбола. Смотрите футбол без комментатора. До свидания", - эмоционально закричал комментатор встречи. Предположительно, это был пресс-атташе торпедовцев Владимир Никольский.

Сегодня, 15:38
Напечатать
12
(2)
№12 Написал: stas0409 (Сегодня, 16:32) #
  • -1
  •  (1)
online

Прогнозы футбольных матчей www.moistavki.ru
Регистрация: 7.10.2017
№11 Написал: Hitman (Сегодня, 16:28) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
В первом и втором эпизоде пенальти 100%,судейство полное шапито,зато в РФПЛ Лапочкины в ворота Уфы из пальца высасывают пенальти,позорище
Регистрация: 20.04.2017
№10 Написал: Alexander Zavyalov (Сегодня, 16:21) #
  • 0
  •  (4)
online

ПОЗОР СУДЕЙСКОМУ КОРПУСЫ. МИРОШНИЧЕНКО - .....................
Регистрация: 6.02.2017
№9 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 16:16) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: acuk
Ну игра рукой по мне так точно была во втором случае, в первом случае можно ещё пытаться за уши притягивать что-то, только где жёлтая вратарю тогда хотя бы?


Да никого и ничего притягивать не нужно,тут явный фол,что в первом,что во втором случае -- судья по моему слепой ,ибо зрячий такого беспредела бы не допустил...


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
№8 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 16:09) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Болельщик812
Цитата: acuk
Ну игра рукой по мне так точно была во втором случае, в первом случае можно ещё пытаться за уши притягивать что-то, только где жёлтая вратарю тогда хотя бы?

А что там притягивать-то? Полметра, если не метр, до линии штрафной. Чистейший пенальти.
Ощущение, будто против Торпедо спартак играет. Решения в стиле прошлого сезона в пользу свиней.

Что там по матчу Зенит Урал. Матч открытие Крестовского. Вопросов к судье нет?
Или тебе напомнить как Промес убегал от Кришито? blush
Регистрация: 22.09.2007
№7 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:05) #
  • -2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: acuk
Ну игра рукой по мне так точно была во втором случае, в первом случае можно ещё пытаться за уши притягивать что-то, только где жёлтая вратарю тогда хотя бы?

А что там притягивать-то? Полметра, если не метр, до линии штрафной. Чистейший пенальти.
Ощущение, будто против Торпедо спартак играет. Решения в стиле прошлого сезона в пользу свиней.
Регистрация: 13.08.2015
№6 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 16:03) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Судья зарядил на ставку, что ни удалеия на пенальти, и будет ничья. Если у когото был такой экспресс , и реф поставил свою хату на это, то может жить дальше спокойно. Как минимум утроил)
Регистрация: 22.09.2007
№5 Написал: Xedin86 Люберцы (Сегодня, 15:59) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: acuk
Ну игра рукой по мне так точно была во втором случае, в первом случае можно ещё пытаться за уши притягивать что-то

Соглашусь.


--------------------
Не учи меня жить. Научи себя и подай мне достойный пример.
Регистрация: 27.12.2009
№4 Написал: ZeArt (Сегодня, 15:56) #
  • +3
  •  (7)

Цирк а не судейство.Что в первом эпизоде,что во втором.
Регистрация: 15.07.2017
№3 Написал: нетрал (Сегодня, 15:54) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
мда....как говорится судью на мыло!
Регистрация: 26.04.2017
№2 Написал: acuk Санкт-Петербург (Сегодня, 15:46) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Ну игра рукой по мне так точно была во втором случае, в первом случае можно ещё пытаться за уши притягивать что-то, только где жёлтая вратарю тогда хотя бы?
Регистрация: 30.07.2009
№1 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 15:43) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
жёстко..но прав!Позор хондону!
Регистрация: 14.12.2011
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.