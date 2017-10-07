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Сборная Италии гарантировала себе участие в стыковых матчах квалификации ЧМ-2018

Сборная Боснии и Герцеговины сегодня уступила Бельгии (3:4).

Таким образом, сборная Италии гарантировала себе место в стыковых матчах за право сыграть на ЧМ-2018.

В заключительном матче отбора Италия на выезде сыграет с Албанией.
Теги: Сборная Италии
Сегодня, 21:13
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