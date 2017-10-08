Голландия – мимо, Украина и Аргентина – в борьбе. Ситуация перед последним туром отбора на ЧМ-2018

Европа

худшей командой из вице-лидеров и не пролететь мимо «стыков». Путёвок в них 8, а групп – 9

Южная Америка

Азия

Северная и Центральная Америка

Африка

Итого обязательно к просмотру:

8 окт 19.00. Словения – Шотландия



9 окт 21.45. Украина – Хорватия



9 окт 21.45. Уэльс – Ирландия



10 окт 12.00. Австралия – Сирия



10 окт 21.45. Португалия – Швейцария



11 окт 2.30. Эквадор – Аргентина, Перу – Колумбия



Пока болельщики пытаются купить билеты на чемпионат мира, даже не зная, на какие матчи подают заявки, отборочные циклы во всех частях света подходят к концу.собрал полную картину.С судьбой голландцев, пропускающих второй крупный турнир подряд, более-менее всё было понятно и до предпоследнего тура, но ничья Люксембурга во Франции вносила какую-то интригу. Шведы подошли к играм с «карликами» более ответственно, вопреки ожиданиям Дика Адвоката вынесли их 8:0 и теперь могут позволить себе в последнем туре даже поражение в 6 мячей, поскольку приоритетный показатель при равенстве очков – разница мячей и количество забитых.Но лучше всё-таки зацепить очко, чтобы случайно не стать. На данный момент меньше всех очков у греков (16) и больше 19-ти не станет. Французы должны разбираться с белорусами и забирать прямую путёвку, несмотря на осечку с Люксембургом.Группа В получилась самой разбалансированной: венгры удивили стремительным регрессом после Евро, а остальные были просто слабы. Всё решится в последнем матче, где расклад предельно прост: если Португалия выигрывает, то прямую путёвку получает она, а при любом другом раскладе всё наоборот.В этой группе ясно всё. За исключением того, зачем и почему в отборочных циклах по-прежнему участвует сборная Сан-Марино. Чехия проявила себя в отборе очень слабо, а вот Северная Ирландия под руководством великолепного Майкла О’Нила оба поражения потерпела от Германии, а единственную ничью добыла на выезде с чехами. Великолепный отбор для команды, которая по составу вряд ли сильно превосходит чехов и норвежцев, но в таблице вынесла их в одну калитку. Ситуация та же, что и у шведов: достаточно ничьей, чтобы не стать худшей второй.А вот здесь всё интересно: сербы могли бы досрочно оформить выход на чемпионат мира, если бы обыграли безнадёжно отставших австрийцев, но это дело придётся отложить. Впрочем, домашний матч с грузинами при потрясающей атмосфере в Белграде оставляет команду Муслина фаворитом. Ну а если вечер понедельника у вас будет свободен, то обязательно стоит потратить его на зарубу двух островных команд. Обе сохраняют шансы на всё, но на стороне валлийцев домашнее поле и право сыграть вничью. Впрочем, в таком случае они наберут всего 18 очков и сильно рискуют пролететь мимо стыков, несмотря на второе место.Армяне снова люто опозорились дома (снова, поскольку 0:5 от Румынии и 1:4 от Дании болельщики уже видели), а Роберт Левандовски довёл количество голов в квалификации до невероятных 15-ти. Чтобы звезда Бундеслиги приехала в Россию в июне 2018-го, полякам достаточно не проиграть дома Черногории. Датчанам также хватит домашней ничьей, но уже для путёвки в стыковые матчи.Англичане в компенсированное время благодаря голу Кейна кое-как дожали словенцев и почти лишили тех шансов на стыки. Даже если Словения обыграет Шотландию, что вероятно, впереди окажутся словаки, которые обязаны обыгрывать дома Мальту. Британской команде нельзя играть и на ничью, поскольку при равенстве очков словаки окажутся выше по разнице мячей. Личные встречи ФИФА почему-то не котирует, а ведь в четверг шотландцы конкурента одолели из-за автогола Шкртэла на 89-й минуте... Но теперь снова нужно побеждать. Даже если шотландцам это не удастся, словакам в случае собственной победы ничего не гарантировано: 18 очков может не хватить.С первым местом Испании всё стало понятно ещё после великолепной победы команды Лопетеги над Италией. И пусть сейчас в Испании говорят не об игре сборной, а о «сепаратисте» Жераре Пике, игру команда показывает отличную. У итальянцев всё не так здорово: второе место в кармане, но позорненькая ничейка с Македонией заставляет задуматься в преддверии стыковых матчей. Карло Анчелотти возглавлять «скуадру адзурру» пока не собирается...Боснийцы как могли бились с бельгийцами, но те подошли к игре ответственно, хотя турнирной мотивации уже не имели. Отборочную команда Роберто Мартинеса выиграла и без Раджи Наингголана, нарочитый игнор которого обязательно аукнется тренеру на чемпионате мира. Греция стоит перед простейшей задачей: обыграть дома никакущий Гибралтар, но этого может и не хватить для путёвки в стыковые матчи. Желательно при этом ещё набить хорошую разницу мячей, благо соперник подходящий.Мощные исландцы отсылают на Эйяфьятлайокюдль скептиков, говоривших о выскочке одного турнира: похоже, из самой интересной и конкурентной группы отбора они выходят напрямую, если не будут дурить с косоварами. Хорваты и украинцы решат судьбу второго места между собой, причём перед решающим матчем Анте Чачич был уволен с поста главного тренера. И это решение не поспешное, а запоздалое: команда давно играла ниже возможностей и последние 4 матча провела ужасно. Хорватии достаточно ничьей, но для второго места, которое может оказаться худшим среди всех. Так что играть стоит на победу. Но в Киеве будет потрясающая атмосфера и находящаяся в куда более хорошей форме Украина. В любом случае, это обязательно к просмотру.Казалось, что с приходом Хорхе Сампаоли тренерская проблема сборной Аргентины решится, но пока некто Бенедетто пытался взломать оборону Перу, Икарди и Дибала сидели на скамейке запасных и наблюдали, как «альбиселесте» доводят свою безголевую серию до 73 ударов. Но катастрофы пока не произошло. На 3.5 путёвки претендует 6 команд. Уругвай идёт напрямую: имеется большущий очковый запас и матч с Боливией дома, что кардинально меняет расклад в матче с этой командой. Имеются шансы и у Парагвая, который должен обыгрывать дома аутсайдера.Аргентине на руку выезд чилийцев к бразильцам, пусть и немотивированным, но очень сильным,а также личная заруба Перу и Колумбии. Кто-то точно потеряет очки, потому победа в Эквадоре гарантирует хотя бы стыки, в которых Месси и Бенедетто (ну не Дибале, Икарди и Игуаину же) предстоит сразиться с Новой Зеландией. Забавно, что на ноябрь у аргентинцев запланирована поездка в Россию, но в этом время они, вполне возможно, будут заняты добычей путёвки в нашу страну на следующее лето.Саудовская Аравия, Япония и два наших соперника по спаррингам – Южная Корея и Иран – обеспечили себе участие на чемпионате мира уже давно, потому сейчас в азиатской зоне только стыковые матчи. Участие в них сборной Сирии – это какой-то сюр, но эти парни сыграли вничью с австралийцами 1:1 и теперь попробуют устоять в гостевом матче. Шансов, конечно, мало, а у победителя пары впереди ещё одни стыки с командой из КОНКАКАФ (вряд ли ей будет Америка, но было бы круто). Но Сирия уже может гордиться своими футболистами.Мексика и Коста-Рика уже на чемпионате мира, а за оставшиеся полторы путёвки побьются 3 команды. Американцы после увольнения Юргена Клинсманна всё же спасли ситуацию, разгромив Панаму 4:0. В последнем туре им просто нужно обыграть на выезде единственного аутсайдера группы. За путёвку в стыки с азиатской конфедерацией заочно поспорят Панама и Гондурас, которым предстоит принимать лидеров группы. Если будут зафиксированы одинаковые исходы, это на руку Панаме. Ей, по сути, не надо оглядываться на соперника, нужно победить самой.На Чёрном континенте, напомню, схема самая простая: все 5 победителей групп за какие-то заслуги получают аж 5 прямых путёвок (больше только у Европы), а после расширения Чемпионата мира будет ещё больше!В группе А тунисцам достаточно домашней ничьей с Ливией для празднования выхода на чемпионат мира. Нигерийцам, несмотря на наличие очень сильных соперников, не нужно уже ничего: команда Оби Микела, Ивоби, Мозеса и Мусы почему-то выиграла сложную группу в одну калитку. Камерун спустя год после Кубка Конфедераций в Россию не вернётся.А вот в группе С шикарная интрига: марокканцы лидируют без единого пропущенного мяча в 5-ти матчах, но впереди у них выезд на Берег Слоновой Кости. Ивуарийцам нужно обязательно побеждать в прямом стыке, который состоится 6-го ноября.В последних группах ситуация выглядит сложной из-за разного количества проведённых матчей, но на самом деле всё довольно просто. У Сенегала в ноябре 2 матча с ЮАР, в которых, скорее всего, будет достаточно набрать даже одно очко. Египет принимает конголезцев сегодня и в случае ожидаемой победы станет ещё одним гарантированным участником чемпионата мира. Эльнени, Салах и компания подкачать не должны.