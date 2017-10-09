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Сборной Украины выплатят двойные премиальные в случае победы над Хорватией

Футболистам и тренерам сборной Украины обещаны двойные премиальные в случае победы над Хорватией в отборочном матче ЧМ-2018, передает "Tribuna".

Об этом команде сообщил президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко. Напомним, матч Украина – Хорватия пройдет сегодня в Киеве.
Теги: Сборная Украины
Сегодня, 07:59
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№1 Написал: Гринч СПб (Сегодня, 09:15) #
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Надеюсь что Хорваты вздрючат фашистов...


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Зенит
Барселона
Регистрация: 13.02.2017
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