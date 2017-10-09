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Италия проводит 800-й матч в своей истории

борная Италии проводит матч группового турнира чемпионата мира-2018 против Албании.

Эта встреча для национальной команды стала 800-й в истории.

Италия занимает 2-е место в группе G.
Теги: Сборная Италии
Сегодня, 22:39
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