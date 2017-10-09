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Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Евгений Савин: если сборная России подойдёт в оптимальном составе к ЧМ-2018, нам будет за неё не стыдно
Евгений Савин: если сборная России подойдёт в оптимальном составе к ЧМ-2018, нам будет за неё не стыдно
Италия проводит 800-й матч в своей истории
борная Италии проводит матч группового турнира чемпионата мира-2018 против Албании.
Эта встреча для национальной команды стала 800-й в истории.
Италия занимает 2-е место в группе G.
Эта встреча для национальной команды стала 800-й в истории.
Италия занимает 2-е место в группе G.
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