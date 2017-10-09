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Сборная Украины не вышла на чемпионат мира-2018

В матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 сборная Украины уступила Хорватии – 0:2.

Благодаря этой победе хорваты поднялись на второе место в группе I, что позволит ей сыграть стыковые матчи за право выхода на чемпионат мира.

Лидер группы сборная Исландии одержала победу над Косово – 2:0.

Чемпионат Мира-2018

10 тур

Украина - Хорватия 0:2

Голы: Крамарич, 62, 70

Украина: Пятов, Матвиенко, Ракицкий, Хачериди, Караваев, Степаненко, Ротань (Сидорчук, 69), Гармаш (Коваленко, 66), Марлос (Беседин, 78), Коноплянка, Ярмоленко

Хорватия: Субашич, Вида, Врсалько (Пиварич, 86), Ловрен, Митрович, Бадель, Ракитич, Модрич, Перишич, Крамарич (Пашалич, 88), Манджукич (Рог, 90+1)

Предупреждения: Степаненко, 60, Ротань, 64
Теги: Сборная Украины Сборная Хорватии
Вчера, 23:41
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(3)
№16 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 00:43) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Спокойнее будет


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011
№15 Написал: andr144 Архангельск (Сегодня, 00:39) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Проиграли по делу. Да и не надо их на чемпе, без провокаций не обойтись.
Регистрация: 18.07.2015
№14 Написал: Br.Li (Сегодня, 00:25) #
  • +4
  •  (6)

Хорваты молодцы,помогают России! Когда-то англичан лишили футбольного праздника,а сейчас украинцев!хохлов!
Регистрация: 21.08.2014
№13 Написал: Zenitcheg Finland (Сегодня, 00:20) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Барселона»
Ждём заголовков от укросми в стиле: "Путин лично управлял космическими установками, которые посылали вредные лучи на футболистов сборной украины и тем самым помешали им в матче с хорватией."


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Cataluna no es Espana!
Регистрация: 3.08.2010
№12 Написал: zenit4ik санкт петербург (Сегодня, 00:00) #
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фаны небось выдохнули, не придётся получать по лицу в стране "агрессоре" bowtie


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АНДРЕЙ ЧЕРВИЧЕНКО: В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ "СПАРТАК" НЕ ОБХОДИТСЯ БЕЗ ПОМОЩИ СУДЕЙ
Регистрация: 1.09.2011
№11 Написал: Visio Санкт-Петербург (Вчера, 23:54) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Сало уронили
Регистрация: 17.05.2015
№10 Написал: GS Москва (Вчера, 23:54) #
  • +6
  •  (6)
online

Убегались хохлы в 1 тайме, во 2-м сдохли.
Точно так же, как на ЧЕ.
Регистрация: 22.09.2009
№9 Написал: Spartak СССР (Вчера, 23:51) #
  • +6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Мелочь,а приятно.На классе раскатали сало,молодцы Хорваты,хохлочпок удался
Регистрация: 6.04.2016
№8 Написал: Игорь Севастополь (Вчера, 23:50) #
  • +8
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Ни капельки не жалко.Дома поскачут.
Регистрация: 4.08.2016
№7 Написал: starichek1948 г.Санкт-Петербург (Вчера, 23:48) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Соснули не криво.
Регистрация: 6.03.2015
№6 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Вчера, 23:46) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
Мне больше Словаков жалка. Обошли Шотландию, но не успели толком порадоваться. А Украина заслужила то что заслужила....
Регистрация: 11.07.2006
№5 Написал: FanatFCSM Moscow (Вчера, 23:45) #
  • +12
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Бойкот удался joy


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013
№4 Написал: FanAttack Москва (Вчера, 23:44) #
  • +12
  •  (14)
online

Да и слава богу, скачущие фашисты нам тут не нужны.
Регистрация: 4.05.2014
№3 Написал: Смотрящий Москва (Вчера, 23:44) #
  • +7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
А исландцы - молодцы! bowtie


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№2 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:43) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Куча сборных не вышло на ЧМ...зачем писать именно о них?
Начхать, вообще...


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№1 Написал: fd65 (Вчера, 23:43) #
  • +13
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Скакали х#ево....))))
Регистрация: 3.12.2016
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