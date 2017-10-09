Сборная Украины не вышла на чемпионат мира-2018

В матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 сборная Украины уступила Хорватии – 0:2.Благодаря этой победе хорваты поднялись на второе место в группе I, что позволит ей сыграть стыковые матчи за право выхода на чемпионат мира.Лидер группы сборная Исландии одержала победу над Косово – 2:0.Чемпионат Мира-201810 турКрамарич, 62, 70Украина: Пятов, Матвиенко, Ракицкий, Хачериди, Караваев, Степаненко, Ротань (Сидорчук, 69), Гармаш (Коваленко, 66), Марлос (Беседин, 78), Коноплянка, ЯрмоленкоХорватия: Субашич, Вида, Врсалько (Пиварич, 86), Ловрен, Митрович, Бадель, Ракитич, Модрич, Перишич, Крамарич (Пашалич, 88), Манджукич (Рог, 90+1)Предупреждения: Степаненко, 60, Ротань, 64