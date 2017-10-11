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Тьяго Алькантара вернулся к тренировкам в общей группе "Баварии"

Полузащитник "Баварии" Тьяго Алькантара тренировался в общей группе, сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что футболист восстановился от травмы лодыжки. Также к команде присоединились Корентин Толиссо, Кингсли Коман и Арьен Роббен, которые вернулись из национальных команд.
Теги: Бавария
Сегодня, 17:01
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