Тьяго Алькантара вернулся к тренировкам в общей группе "Баварии"

Полузащитник "Баварии" Тьяго Алькантара тренировался в общей группе, сообщает официальный сайт клуба.Сообщается, что футболист восстановился от травмы лодыжки. Также к команде присоединились Корентин Толиссо, Кингсли Коман и Арьен Роббен, которые вернулись из национальных команд.