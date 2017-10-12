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Василий Уткин - о дизайне метро ЦСКА: белое на красном, благородно (фото)

Телекомментатор Василий Уткин высказался относительно строящейся станции метрополитена ЦСКА.

"А с какой заботой выбрана цветовая гамма! Белое на красном, благородно. Мне очень нравится новая станция метро. Очень", – написал Уткин в твиттере.

Теги: Уткин ЦСКА
Сегодня, 12:10
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