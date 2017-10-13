Джошуа Киммих - лучший игрок "Баварии" в сентябре

Полузащитник "Баварии" Джошуа Киммих признан лучшим игроком мюнхенцев в сентябре, информирует официальный сайт клуба."Конечно, очень приятно, что болельщики проголосовали за меня. Наверное, я хорошо играл и заслужил определенное признание", - сказал Киммих.Футболист набрал 19,5 процентов голосов болельщиков. В сентябре Киммих забил один мяч и сделал четыре результативные передачи. Второе место занял Роберт Левандовски (16,9), третье - Хамес Родригес (9,0).