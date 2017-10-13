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Джошуа Киммих - лучший игрок "Баварии" в сентябре

Полузащитник "Баварии" Джошуа Киммих признан лучшим игроком мюнхенцев в сентябре, информирует официальный сайт клуба.

"Конечно, очень приятно, что болельщики проголосовали за меня. Наверное, я хорошо играл и заслужил определенное признание", - сказал Киммих.

Футболист набрал 19,5 процентов голосов болельщиков. В сентябре Киммих забил один мяч и сделал четыре результативные передачи. Второе место занял Роберт Левандовски (16,9), третье - Хамес Родригес (9,0).
Теги: Бавария
Сегодня, 06:27
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