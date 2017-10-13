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СМИ: "Матч ТВ" предложил РФПЛ новый контракт на 4 года, с возможностью продления

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о возможном подписании нового контракта по продаже телеправ.

– Каковы условия, предложенные телевещателем?

– Меньшая, по сравнению с текущим договором, сумма. При этом совместное участие в распределении дополнительных доходов. Но сейчас мы вернулись к прежнему формату договора — около двух миллиардов рублей в год, минус расходы на производство (около 500 млн рублей – прим.).

В то же время хотим разделить телеправа на три направления их реализации. Первое направление – эфирные, второе – платная подписка, третье – диджитал-права. По всем трем направлениям будет отдельное обсуждение.

– Есть ли альтернативные варианты помимо основного вещателя?

– Да. Ряд каналов хотели бы обсудить вопрос об участии в распределении ТВ-прав.

– Как распределяются доходы от ТВ-контракта?

– 60 процентов средств – в зависимости от занятого места, 40 процентов – между всеми участниками чемпионата, - сказал Прядкин.

Действующее соглашение РФПЛ с "НТВ-Плюс" (входит в один медиахолдинг с "Матч ТВ") рассчитано до конца текущего сезона. Как передает "СЭ", вещатель предложил лиге контракт на 4 года с возможной пролонгацией еще на 4 сезона.
Теги: Прядкин Матч-ТВ
Сегодня, 09:27
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(2)
№5 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 10:51) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: афанасий
Все равно все через сопку смотрят. Или тебе принципиально чтобы в верхнем правом углу красный логотип вертелся?

Поверь не все. По мне, так пусть вертится логотип на большом экране плазмы, чем сопка на маленьком мониторе ноутбука.
Регистрация: 29.10.2010
№4 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 10:09) #
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Болеет за:
«Факел»
Цитата: Стратег
зато Зенит - Арсенал покажут точно, этот матч по их мнению важнее и зрелищнее

А разве нет? У нас в стране все смотрят только Спартак и Зенит, а остальных только любители-фанаты.
А те два матча в прямом эфире на "наш футбол" покажут. Все равно все через сопку смотрят. Или тебе принципиально чтобы в верхнем правом углу красный логотип вертелся?


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№3 Написал: ЦитRUS Самара (Сегодня, 10:08) #
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Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: 13iv74
А как матч тв зарабатывает деньги,если футбол на канале бесплатно смотреть можно?

На рекламе. Ну там руководителем является недалекая фитоняша, поэтому холдинг вроде как в убытке.
Регистрация: 30.05.2015
№2 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 10:04) #
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  •  (2)

А как матч тв зарабатывает деньги,если футбол на канале бесплатно смотреть можно?
Регистрация: 22.11.2014
№1 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 09:51) #
  • +3
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Матч ТВ не покажет матчи 13-го тура Ростов - Рубин и Уфа - Локомотив несмотря на изначальное заявление этих встреч в сетку канала, зато Зенит - Арсенал покажут точно, этот матч по их мнению важнее и зрелищнее. Газпром рулит и воняет.
Победы Туле!
Регистрация: 29.10.2010
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