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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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СМИ: "Матч ТВ" предложил РФПЛ новый контракт на 4 года, с возможностью продления
Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о возможном подписании нового контракта по продаже телеправ.
– Каковы условия, предложенные телевещателем?
– Меньшая, по сравнению с текущим договором, сумма. При этом совместное участие в распределении дополнительных доходов. Но сейчас мы вернулись к прежнему формату договора — около двух миллиардов рублей в год, минус расходы на производство (около 500 млн рублей – прим.).
В то же время хотим разделить телеправа на три направления их реализации. Первое направление – эфирные, второе – платная подписка, третье – диджитал-права. По всем трем направлениям будет отдельное обсуждение.
– Есть ли альтернативные варианты помимо основного вещателя?
– Да. Ряд каналов хотели бы обсудить вопрос об участии в распределении ТВ-прав.
– Как распределяются доходы от ТВ-контракта?
– 60 процентов средств – в зависимости от занятого места, 40 процентов – между всеми участниками чемпионата, - сказал Прядкин.
Действующее соглашение РФПЛ с "НТВ-Плюс" (входит в один медиахолдинг с "Матч ТВ") рассчитано до конца текущего сезона. Как передает "СЭ", вещатель предложил лиге контракт на 4 года с возможной пролонгацией еще на 4 сезона.
– Каковы условия, предложенные телевещателем?
– Меньшая, по сравнению с текущим договором, сумма. При этом совместное участие в распределении дополнительных доходов. Но сейчас мы вернулись к прежнему формату договора — около двух миллиардов рублей в год, минус расходы на производство (около 500 млн рублей – прим.).
В то же время хотим разделить телеправа на три направления их реализации. Первое направление – эфирные, второе – платная подписка, третье – диджитал-права. По всем трем направлениям будет отдельное обсуждение.
– Есть ли альтернативные варианты помимо основного вещателя?
– Да. Ряд каналов хотели бы обсудить вопрос об участии в распределении ТВ-прав.
– Как распределяются доходы от ТВ-контракта?
– 60 процентов средств – в зависимости от занятого места, 40 процентов – между всеми участниками чемпионата, - сказал Прядкин.
Действующее соглашение РФПЛ с "НТВ-Плюс" (входит в один медиахолдинг с "Матч ТВ") рассчитано до конца текущего сезона. Как передает "СЭ", вещатель предложил лиге контракт на 4 года с возможной пролонгацией еще на 4 сезона.
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