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Дмитрий Комбаров - второй игрок в истории "Спартака", кто провел 200 или более матчей в РФПЛ

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров вышел в стартовом составе на матч 13-го тура РФПЛ с "Ахматом" (1:0, 2 тайм).

30-летний игрок москвичей стал вторым в истории клуба, кто провел в рамках чемпионатов России 200 и более матчей.

Лидирует по этому показателю экс-хавбек Егор Титов (324).

"Спорт-Экспресс"
Теги: Комбаров Спартак Титов
Сегодня, 20:35
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№3 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 21:31) #
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online
Болеет за:
«Факел»
Да уж, столько матчей, а на легенду и близко не тянет.
у Тихонова 192 матча за Спартак для сравнения


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№2 Написал: liasport433 (Сегодня, 21:16) #
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Цитата: sanyapytilin
Во, легенда спартаковская с динамовским прошлым....


так начинал то в спартаке =)
Регистрация: 19.06.2017
№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 20:41) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Во, легенда спартаковская с динамовским прошлым....


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
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