Дмитрий Комбаров - второй игрок в истории "Спартака", кто провел 200 или более матчей в РФПЛ

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров вышел в стартовом составе на матч 13-го тура РФПЛ с "Ахматом" (1:0, 2 тайм).30-летний игрок москвичей стал вторым в истории клуба, кто провел в рамках чемпионатов России 200 и более матчей.Лидирует по этому показателю экс-хавбек Егор Титов (324).