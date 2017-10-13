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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Нобель Арустамян: "Рубин" рассматривал вариант с Глушаковым, пока "Спартак" не переподписал его (1)
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Дмитрий Комбаров - второй игрок в истории "Спартака", кто провел 200 или более матчей в РФПЛ
Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров вышел в стартовом составе на матч 13-го тура РФПЛ с "Ахматом" (1:0, 2 тайм).
30-летний игрок москвичей стал вторым в истории клуба, кто провел в рамках чемпионатов России 200 и более матчей.
Лидирует по этому показателю экс-хавбек Егор Титов (324).
"Спорт-Экспресс"
30-летний игрок москвичей стал вторым в истории клуба, кто провел в рамках чемпионатов России 200 и более матчей.
Лидирует по этому показателю экс-хавбек Егор Титов (324).
"Спорт-Экспресс"
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