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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Спартак" благодаря голам Глушакова и Мельгарехо обыграл "Ахмат"
В матче 13-го тура чемпионата России "Спартак" на выезде одержал победу над "Ахматом".
Чемпионат России
13 тур
"Ахмат" - "Спартак" 1:2
Голы: Глушаков, 30, Родолфо, 71 (пен.), Мельгарехо, 73
"Ахмат": Городов, Уциев, Родолфо, Семёнов, Сампайо, Бацуев, Бериша, Исмаэл, Садаев, (Митришев, 68), Мбенге, Лео, (Раванелли, 68).
"Спартак": Селихов, Ещенко, Д. Комбаров, Джикия, Таски, Самедов, Глушаков, (Попов, 90+2), Промес, Фернандо, Л. Адриано, Роша, (Мельгарехо, 69) (Пашалич, 85).
Предупреждения: Лео, 36, Семёнов, 42, Ещенко, 53, Селихов, 78
Чемпионат России
13 тур
"Ахмат" - "Спартак" 1:2
Голы: Глушаков, 30, Родолфо, 71 (пен.), Мельгарехо, 73
"Ахмат": Городов, Уциев, Родолфо, Семёнов, Сампайо, Бацуев, Бериша, Исмаэл, Садаев, (Митришев, 68), Мбенге, Лео, (Раванелли, 68).
"Спартак": Селихов, Ещенко, Д. Комбаров, Джикия, Таски, Самедов, Глушаков, (Попов, 90+2), Промес, Фернандо, Л. Адриано, Роша, (Мельгарехо, 69) (Пашалич, 85).
Предупреждения: Лео, 36, Семёнов, 42, Ещенко, 53, Селихов, 78
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