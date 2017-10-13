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"Спартак" благодаря голам Глушакова и Мельгарехо обыграл "Ахмат"

В матче 13-го тура чемпионата России "Спартак" на выезде одержал победу над "Ахматом".

Чемпионат России

13 тур

"Ахмат" - "Спартак" 1:2

Голы: Глушаков, 30, Родолфо, 71 (пен.), Мельгарехо, 73

"Ахмат": Городов, Уциев, Родолфо, Семёнов, Сампайо, Бацуев, Бериша, Исмаэл, Садаев, (Митришев, 68), Мбенге, Лео, (Раванелли, 68).

"Спартак": Селихов, Ещенко, Д. Комбаров, Джикия, Таски, Самедов, Глушаков, (Попов, 90+2), Промес, Фернандо, Л. Адриано, Роша, (Мельгарехо, 69) (Пашалич, 85).

Предупреждения: Лео, 36, Семёнов, 42, Ещенко, 53, Селихов, 78
Теги: Спартак Ахмат
Сегодня, 21:26
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№12 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 21:31) #
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Спартак с выездной Победой!
Стала появляться уверенность...
Регистрация: 7.05.2010
№11 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:30) #
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online

На классе. Все - дальше пойдет по нарастающей.
Регистрация: 3.03.2007
№10 Написал: vlees: (Сегодня, 21:30) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
важные 3 очка,за такое поле надо Терек отправить играть на нейтральное поле,видимо поле месяц готовили для игры кадырова и Рональдинье )
Регистрация: 5.08.2017
№9 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 21:30) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Селихов молодец. Наконец у нас вратарь на выходах играет. Концовку больше на отбой провели, но сейчас не до жиру.
Регистрация: 21.12.2010
№8 Написал: Шмайхель (Сегодня, 21:30) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
С победой чемпионы! Лучшие игроки матча , по моему мнению , : Адриано , Глушаков , Селихов.


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От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№7 Написал: stepanmlc (Сегодня, 21:29) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Молодцы, заслужили, капитан вернулся ! Всех красно - белых с победой!


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№6 Написал: БОЦМАН СОЧИ city (Сегодня, 21:29) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Позорный 2 тайм. Bсех КБ с Победой !!
Регистрация: 11.02.2011
№5 Написал: avnik море (Сегодня, 21:29) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Поле поганое, поэтому будем считать, что сыграли нормально. Селихову респект - показал как нужно играть на выходах.


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№4 Написал: spiri UdSSR (Сегодня, 21:28) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
заслужили..ничего не скажешь!


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№3 Написал: Konnekt (Сегодня, 21:28) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Счёт по игре. Спартак был лучше. Особо следует отметить, что Спартак именно сражался за победу. Молодцы!


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Трещит Земля как пустой орех, как щепка трещит броня, какое мне дело до Вас до всех, а Вам до меня...
Регистрация: 3.10.2016
№2 Написал: AlexCM Москва КБ Бибирево (Сегодня, 21:28) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
С победой КБ!!!


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ВПЕРЁД-СПАРТАК,ВПЕРЁД РОДНОЙ!!!!!
Регистрация: 12.11.2006
№1 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 21:28) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Нормально. Турок чуть все не изгадил, но хватит уже непрухи. Когда-то и везти должно...


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
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