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Массимо Каррера: "Севилья"? Если выходить на поле с таким желанием побеждать, то все возможно

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал победу над "Ахматом" в матче 13-го тура чемпионата России.

"Провели игру с хорошей спортивной злостью и концентрацией. Было очень тяжело. Нам противостоял очень хорошо организованный соперник, который отлично двигается и играет. Хочу поздравить обе команды с хорошей игрой.

Поможет ли эта победа при подготовке к "Севилье"? Конечно, победы помогают побеждать и в дальнейшем. Нас ждет очень тяжелый матч. Однако если выходить на поле с таким желанием побеждать и спортивной злостью, то все возможно", - сказал Каррера.
Теги: Каррера Спартак Севилья Ахмат
Сегодня, 21:47
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8
(4)
№8 Написал: oksva Спб (Сегодня, 22:35) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Эта игра - ни о чём , с Севильей всё будет иначе , они нам не простят ничего , но и Спартак , надеюсь , будет по спортивному злей . Спартак , конечно , слабей , но , если включат морально - волевые , шансы будут .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№7 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 22:32) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
laughing

рогоносец,че ты ржешь то?вы каким-то чудом бенфику выиграли.и чо?


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№6 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:31) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
laughing

Матч, видимо, никто не смотрел, сидят в комментариях...
Что на домашках, что на выезде, одни и те же с дивана вещатели...
Нормальные болельщики спартака тут редкость, они на стадион хотяд, поддерживают любимую команду, им серить некогда...


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№5 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 22:23) #
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: valerman40
по игре очень много вопросов. сегодня обрезов было на несколько игр. испанцы такие моменты щелкают как семечки.

Это будет зависить от степени их кривоногости. На прямых ногах по такой игре забили бы Спартаку пару лишних мячей. Но тут надо сказать что Спартак играет на результат. Шансов много не будет. Это такая у Карреры тактика. Забьют мяч и отходят назад. Многим не нравится, но это итальянский стиль, так они берегут силы. Если пропускают, тогда идут вперед, как сегодня и случилось.
Запас у команды есть вообще-то. Команда бежит и забивает, когда надо. Промес только что-то мимо кассы иногда бегал.
Регистрация: 28.05.2014
№4 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 22:14) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Верим в команду! И самое главное без травм


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за Спартак болеют сердцем, а за петухов зенитовских -только ртом и жопой!
Регистрация: 22.05.2015
№3 Написал: liasport433 (Сегодня, 22:14) #
  • -1
  •  (7)
online

прально, надо готовится к худшему и верить в чудо, тем и настроение будет лучше, не сильно огорченное, а от победы если вдруг чудо будет , то счастья на неделю, и несколько раз по кругу обзор матча крутить!
Регистрация: 19.06.2017
№2 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 21:57) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
по игре очень много вопросов. сегодня обрезов было на несколько игр. испанцы такие моменты щелкают как семечки.

кто нибудь из минусующих смотрел матч?
Регистрация: 2.08.2010
№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:52) #
  • -7
  •  (17)

Какое там в пuзду..... Если не с крупным счетом пролетим - уже победа.
Регистрация: 3.03.2007
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