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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Массимо Каррера: "Севилья"? Если выходить на поле с таким желанием побеждать, то все возможно
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал победу над "Ахматом" в матче 13-го тура чемпионата России.
"Провели игру с хорошей спортивной злостью и концентрацией. Было очень тяжело. Нам противостоял очень хорошо организованный соперник, который отлично двигается и играет. Хочу поздравить обе команды с хорошей игрой.
Поможет ли эта победа при подготовке к "Севилье"? Конечно, победы помогают побеждать и в дальнейшем. Нас ждет очень тяжелый матч. Однако если выходить на поле с таким желанием побеждать и спортивной злостью, то все возможно", - сказал Каррера.
"Провели игру с хорошей спортивной злостью и концентрацией. Было очень тяжело. Нам противостоял очень хорошо организованный соперник, который отлично двигается и играет. Хочу поздравить обе команды с хорошей игрой.
Поможет ли эта победа при подготовке к "Севилье"? Конечно, победы помогают побеждать и в дальнейшем. Нас ждет очень тяжелый матч. Однако если выходить на поле с таким желанием побеждать и спортивной злостью, то все возможно", - сказал Каррера.
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