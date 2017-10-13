Массимо Каррера: "Севилья"? Если выходить на поле с таким желанием побеждать, то все возможно

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал победу над "Ахматом" в матче 13-го тура чемпионата России."Провели игру с хорошей спортивной злостью и концентрацией. Было очень тяжело. Нам противостоял очень хорошо организованный соперник, который отлично двигается и играет. Хочу поздравить обе команды с хорошей игрой.Поможет ли эта победа при подготовке к "Севилье"? Конечно, победы помогают побеждать и в дальнейшем. Нас ждет очень тяжелый матч. Однако если выходить на поле с таким желанием побеждать и спортивной злостью, то все возможно", - сказал Каррера.