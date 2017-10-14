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ЦСКА: сегодня исполняется 48-лет тренеру, с которым мы уже 12 раз обыграли красно-белых

ЦСКА поздравил с днем рождения тренера команды Виктора Онопко. Специалисту сегодня исполнилось 48 лет.

"Сегодня 48 лет исполняется тренеру, с которым мы уже 12 раз обыграли красно-белых. С днем рождения, Виктор Савельевич!", - говорится в твиттере армейцев.

Теги: Онопко ЦСКА
Сегодня, 11:58
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7
(1)
№7 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 12:39) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Вот где проявляется внутренняя ущербность...
Регистрация: 13.03.2012
№6 Написал: RRV (Сегодня, 12:37) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Dreyk
А сколько Онопко обыгрывал сине-красных.


1992

«Спартак» – ЦСКА. 1:1
5 сентября 1992 г. Москва. «Лужники». 25.100.
• Пятницкий (34) — Файзулин (53).

ЦСКА – «Спартак». 1:2
4 октября 1992 г. Москва. «Лужники». 18.000.
• Сергеев (4) — Писарев (62), Пятницкий (65).

1993

«Спартак» – ЦСКА. 6:0
27 июня 1993 г. Москва. «Лужники». 30.000.
• Ледяхов (15, 56, 90), Бесчастных (51), Пятницкий (65), Карпин (75).

ЦСКА – «Спартак». 0:3
24 октября 1993 г. Москва. «Лужники». 4.000.
• Черенков (38), Писарев (66), Онопко (84).

1994

«Спартак» – ЦСКА. 2:0
18 мая 1994 г. Москва. «Лужники». 12.000.
• Пятницкий (70), Бесчастных (83).

ЦСКА – «Спартак». 1:1
15 августа 1994 г. Москва. «Динамо». 8.500.
• Быстров (41 – пен.) — Чудин (78).

1995

«Спартак» – ЦСКА. 3:1
28 июня 1995 г. Москва. «Лужники». 15.000.
• Онопко (55), Шмаров (58, 68) — Радимов (80).

ЦСКА – «Спартак». 1:2
14 октября 1995 г. Москва. «Динамо». 12.500.
• Радимов (60) — Аленичев (27), Шмаров (34).
Регистрация: 28.04.2017
№5 Написал: Гастэряну (Сегодня, 12:36) #
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online

Цитата: SPV
сколько раз вас Онопко

и сколько? вот пищевика 12 раз он пялил.
Регистрация: 25.02.2016
№4 Написал: pisto (Сегодня, 12:29) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Dreyk
А сколько Онопко обыгрывал сине-красных.

Цитата: SPV
Ахахаха ущербные тупые ишаки, посчитайте тогда сколько раз вас Онопко будучи игроком Спартака пялил smile

За поросят Онопко играл года 4, так что вряд ли 12 раз
Регистрация: 15.03.2009
№3 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 12:15) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ахахаха ущербные тупые ишаки, посчитайте тогда сколько раз вас Онопко будучи игроком Спартака пялил smile
Регистрация: 2.02.2012
№2 Написал: Dreyk (Сегодня, 12:13) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
А сколько Онопко обыгрывал сине-красных.
Регистрация: 10.09.2016
№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 12:10) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
все ан себя примеряют Корону СПАРТАКА...про ГОлубых ни-ни?
Регистрация: 6.09.2013
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