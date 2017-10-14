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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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ЦСКА: сегодня исполняется 48-лет тренеру, с которым мы уже 12 раз обыграли красно-белых
ЦСКА поздравил с днем рождения тренера команды Виктора Онопко. Специалисту сегодня исполнилось 48 лет.
"Сегодня 48 лет исполняется тренеру, с которым мы уже 12 раз обыграли красно-белых. С днем рождения, Виктор Савельевич!", - говорится в твиттере армейцев.
"Сегодня 48 лет исполняется тренеру, с которым мы уже 12 раз обыграли красно-белых. С днем рождения, Виктор Савельевич!", - говорится в твиттере армейцев.
Сегодня 48 лет исполняется тренеру, с которым мы уже 12 раз обыграли красно-белых. С днём рождения, Виктор Савельевич! pic.twitter.com/nlj8T0V6Fi— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 14, 2017
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