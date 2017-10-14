Классика от Моуринью. «Манчестер Юнайтед» отстоял ничью с «Ливерпулем»

Чемпионат Англии



8 тур



"Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед" 0:0

Резко прибавивший в этом сезоне «Манчестер Юнайтед» не изменил себе прошлогоднему и на «Энфилде» снова охранял нулевую ничью. И опять успешно – самые титулованные клубы Англии завершили вничью уже 4-й подряд матч между собой.Они произошли у обеих команд, но имели разные причины. Клоппу пришлось перекраивать созидательную линию из-за травмы Мане, хотя «Ливерпуль» за время дисквалификации африканца должен был привыкнуть к его отсутствию. Новая поездка в сборную привела к тому, что теперь без Садьо придётся обходиться и в Лиге чемпионов более месяца.Моуринью же применил ротацию, оставив на скамейке Рэшфорда с Матой. В старте появились Марьсяль, прекрасно выходящий как раз на замену Рэшфорда, и Эшли Янг, которого мы если и видели в старте в последнее время, то на позиции латераля. Маруана Феллайни, судя по количеству его голов, тоже можно называть ударной силой «МЮ» (Погба может только позавидовать такой статистике минут на гол), но из-за травмы бельгийца в старте появился Эррера.Начало получилось агрессивным со стороны обеих команд, которые пролетали центр поля, замечая его, и пытались нащупать слабое место друг друга на дальней по ТВ-картинке бровке. Марсьяль с первых минут начал напрягать Гомеса, но при поддержке партнёров защитник более-менее справился с французом.Дармиану приходилось сложнее: Салах и Фирмино смещались на правый полуфланг, где начинали раздёргивать итальянца и создавали остроту, смещаясь в центр. Но на этих зонах команды всё же не зацикливались и по ходу тайма попробовали разные варианты.С разнообразием у «Ливерпуля» дела обстояли куда лучше. Если атаки «МЮ», как правило, завершались передачей в штрафную на Лукаку, которого цепко держали защитники «Ливерпуля», то хозяева с обводками и проникающими передачами Коутиньо на Фирмино и Салаха озадачивали соперника чаще.«Ливерпуль» был наголову сильнее в дриблинге – именно его следствием стал новый чудо-сэйв Де Хеа ногой, именно благодаря обводке в штрафную в конце тайма ворвался Коутиньо. Манкунианцы за тайм довели до ума лишь одну атаку, разыграв великолепную комбинацию в касание с участием Марсьяля, Мхитаряна и Лукаку. Чисто эстетически жаль, что Ромелу бесхитростным ударом лишил партнёров участия в голевом шедевре.И всё-таки это был разовый проблеск, тогда как «Ливерпуль» заставлял потрескивать манкунианскую оборону более-менее постоянно.«Манчестер Юнайтед» в этом сезоне нередко забивает по 4 мяча и не даёт особых поводов себя критиковать, но команды Моуринью ещё не играла с прямыми конкурентами. Именно эта часть матчей является сильной стороной «Ливерпуля», именно она в этом сезоне, скорее всего, будет нести с собой шквал критики в адрес «МЮ». «Дьяволов» считают главными претендентами на титул наравне с «Ман Сити», но команда Гвардиолы недавно приехала на «Стэмфорд Бридж» уничтожать «Челси», а «МЮ» приехал на «Энфилд» постараться не пропустить, а так как получится.В прошлом сезоне команда Моуринью полчаса пыталась играть на «Энфилде» в футбол, а потом припарковала автобус и терпеливо охраняла нули. «Ливерпуль» мощно начал 2-й тайм и поставил соперника в прошлогоднее положение. Де Хеа вылавливал мяч в метре от линии ворот, Коутиньо апеллировал к арбитру по поводу падения в штрафной (в 1-м тайме на пенальти претендовал и Салах), Эмре Джан запускал мяч на трибуны из центра штрафной. В общем, «МЮ» держался примерно как «Спартак»: на честном слове, везении и надёжной игре вратаря.Моуринью при этом не мог выпустить Феллайни и пытался оживить если не атаку, то хотя бы первую линию прессинга Лингардом и Рэшфордом, отправлял Марсьяля правее, но с течением времени всё более чётко вырисовывалось, что единственный шанс «МЮ» не проиграть – это не пропустить. Даже во вмешательство «Не забиваешь ты – забивают тебе» в данной ситуации не верилось.К середине тайма давление «Ливерпуля» ослабло. Клопп решил восстановить положение дел радикальным путём, на 77-й минуте убрав с поля и Коутиньо, и Салаха. Однако одной свежести Окслейд-Чемберлена со Старриджем для усиления игры оказалось маловато. От игры «МЮ» невозможно было получать удовольствие, но в контексте выполнения задачи по сохранению ворот в неприкосновенности она была солидна и правильна. «Ливерпуль» нанёс 2 неточных удара с угловых в компенсированное время, но на этом всё. После перерыва Де Хеа постоянно перехватывал прострелы, но не отразил ни одного серьёзного удара.Вектор игры «Ливерпуля» сегодня, разумеется, вызвал больше симпатии, но на долгосрочных перспективах команды Клоппа это никак не отражается. Пока «МЮ» отстаивает ничейку с конкурентом, оставляя его на расстоянии 7 очков, и обыгрывает сирых и убогих, «Ливерпуль» теряет с ними очки и остаётся в середине таблицы.Миньоле, Гомес, Морено, Матип, Ловрен, Хендерсон, Вейналдум, Джан, Коутиньо (Старридж, 79), Салах (Окслейд-Чемберлен, 78), Фирмино (Соланке, 87): де Хеа, Дармиан, Смоллинг, Джонс, Валенсия, Матич, Янг (Линделоф, 90+3), Эррера, Мхитарян (Лингард, 63), Лукаку, Марсьяль(Рэшфорд, 66)Смоллинг, 74, Янг, 87