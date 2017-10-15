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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Байер" и "Вольфсбург" сыграли вничью
"Байер" сыграл вничью с "Вольфсбургом" в матче 8-го тура чемпионата Германии.
Чемпионат Германии
8-й тур
"Байер" - "Вольфсбург" - 2:2
Голы: Л.Бендер, 29 (1:0). Ориги, 44 (1:1). Аларио, 61 (2:1). Блащиковски, 69 (2:2).
"Байер": Лено, С.Бендер, Та, Венделл, Рецос, Л.Бендер (Баумгартлингер, 70), Кор (Хаферц, 74), Брандт (Похьянпало, 84), Фолланд, Аларио, Бэйли.
"Вольфсбург": Кастелс, Ферхаг, Тиссеран, Герхардт, Удуокхай, Блащиковски (Димата, 71), Камачо, Гилавоги (Дидави, 65), Юнус Малли, Арнольд, Ориги (Осимен, 84).
Предупреждения: Кор, 38. Л.Бендер, 41. Удуокхай, 78. Арнольд, 90.
Чемпионат Германии
8-й тур
"Байер" - "Вольфсбург" - 2:2
Голы: Л.Бендер, 29 (1:0). Ориги, 44 (1:1). Аларио, 61 (2:1). Блащиковски, 69 (2:2).
"Байер": Лено, С.Бендер, Та, Венделл, Рецос, Л.Бендер (Баумгартлингер, 70), Кор (Хаферц, 74), Брандт (Похьянпало, 84), Фолланд, Аларио, Бэйли.
"Вольфсбург": Кастелс, Ферхаг, Тиссеран, Герхардт, Удуокхай, Блащиковски (Димата, 71), Камачо, Гилавоги (Дидави, 65), Юнус Малли, Арнольд, Ориги (Осимен, 84).
Предупреждения: Кор, 38. Л.Бендер, 41. Удуокхай, 78. Арнольд, 90.
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