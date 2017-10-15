Опрос:

Новости партнеров

"Байер" и "Вольфсбург" сыграли вничью

"Байер" сыграл вничью с "Вольфсбургом" в матче 8-го тура чемпионата Германии.

Чемпионат Германии

8-й тур

"Байер" - "Вольфсбург" - 2:2

Голы: Л.Бендер, 29 (1:0). Ориги, 44 (1:1). Аларио, 61 (2:1). Блащиковски, 69 (2:2).

"Байер": Лено, С.Бендер, Та, Венделл, Рецос, Л.Бендер (Баумгартлингер, 70), Кор (Хаферц, 74), Брандт (Похьянпало, 84), Фолланд, Аларио, Бэйли.

"Вольфсбург": Кастелс, Ферхаг, Тиссеран, Герхардт, Удуокхай, Блащиковски (Димата, 71), Камачо, Гилавоги (Дидави, 65), Юнус Малли, Арнольд, Ориги (Осимен, 84).
Предупреждения: Кор, 38. Л.Бендер, 41. Удуокхай, 78. Арнольд, 90.
Теги: Байер Вольфсбург
Сегодня, 19:05
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.