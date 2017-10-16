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"Барселона" хочет вернуть Тиагу Алькантару

Полузащитник "Баварии" Тиагу Алькантара может вернуться в "Барселону".

Как сообщает Sky Sports, каталонский клуб рассматривает возможность подписания хавбека, который перешел в "Баварию" летом 2013 года за 25 миллионов евро.

Напомним, что в "Барселоне" играет брат Тиагу Алькантары Рафинья.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Барселона Бавария
Сегодня, 18:22
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