СМИ: "Барселона" просматривает трех футболистов "Байера"

"Барселона" следит за тремя футболистами "Байера", передает Sport.esСообщается, что селекционеры каталонского клуба в матче бундеслиги с "Вольфсбургом"(2:2) просматривали центрального защитника леверкузенцев Джонатана Та, и полузащитников Леона Бэйли и Юлиана Брандта.Брандт, забивший в этом матче гол оценивается в сумму свыше 30 миллионов евро, однако "Байер" не хочет продавать 21-летнего футболиста.