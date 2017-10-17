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СМИ: "Барселона" просматривает трех футболистов "Байера"

"Барселона" следит за тремя футболистами "Байера", передает Sport.es

Сообщается, что селекционеры каталонского клуба в матче бундеслиги с "Вольфсбургом"(2:2) просматривали центрального защитника леверкузенцев Джонатана Та, и полузащитников Леона Бэйли и Юлиана Брандта.

Брандт, забивший в этом матче гол оценивается в сумму свыше 30 миллионов евро, однако "Байер" не хочет продавать 21-летнего футболиста.
Теги: Барселона Байер
Сегодня, 10:57
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