Денис Глушаков: "Спартак" выйдет из группы? Нобель, ты же адекватный комментатор

Капитан "Спартака" Денис Глушаков прокомментировал победу над "Севильей" (5:1) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов подчеркнул."В принципе, я не герой. Вся команда – герои. Турнир продолжается. Круто выиграли, рады победе. Но жизнь продолжается, необходимо двигаться вперед с таким же настроем.Первый гол в Лиге чемпионов? Комбаров отдал шикарную передачу, оставалось только положить корпус, пробить "щекой" в одно касание.Что перевернуло игру? Команда встрепенулась. Может быть, мы в раздевалке засиделись, нужно было продолжать оставаться на поле. У "Севильи" был хороший момент. Реализуй они его, не знаю, что бы случилось. Но везет сильнейшим."Спартак" выйдет из группы? Нобель, ты же адекватный комментатор, давайте не будем", - сказал Глушаков в эфире телеканала "Матч ТВ".