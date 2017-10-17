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Денис Глушаков: "Спартак" выйдет из группы? Нобель, ты же адекватный комментатор

Капитан "Спартака" Денис Глушаков прокомментировал победу над "Севильей" (5:1) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов подчеркнул.

"В принципе, я не герой. Вся команда – герои. Турнир продолжается. Круто выиграли, рады победе. Но жизнь продолжается, необходимо двигаться вперед с таким же настроем.

Первый гол в Лиге чемпионов? Комбаров отдал шикарную передачу, оставалось только положить корпус, пробить "щекой" в одно касание.
Что перевернуло игру? Команда встрепенулась. Может быть, мы в раздевалке засиделись, нужно было продолжать оставаться на поле. У "Севильи" был хороший момент. Реализуй они его, не знаю, что бы случилось. Но везет сильнейшим.

"Спартак" выйдет из группы? Нобель, ты же адекватный комментатор, давайте не будем", - сказал Глушаков в эфире телеканала "Матч ТВ".
Теги: Глушаков Спартак Севилья
Вчера, 23:58
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5
(5)
№5 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 00:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: К.А.
шнобель то адекватный?
з.ы. а порту просрали свой матч...еще б бенфа слила завтра


Так ведь и с другой стороны (сверху) хорошо - Монако проиграл,))


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№4 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 00:24) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
амкару столько не забьем, не та команда )))
Регистрация: 26.07.2014
№3 Написал: Hitman (Сегодня, 00:19) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Молодец Дэн!
Регистрация: 20.04.2017
№2 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 00:18) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
шнобель то адекватный?
з.ы. а порту просрали свой матч...еще б бенфа слила завтра


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 00:04) #
  • +9
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Забыли эту игру и переключаемся на РПФЛ.. у нас там амкар и нужна только победа!

П.с а гол шикарен! smirk
Регистрация: 22.05.2015
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