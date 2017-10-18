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Уронили запад. Оценки футболистам "Спартака" за игру с "Севильей"

Уронили запад. Оценки футболистам "Спартака" за игру с "Севильей" Разгром испанского клуба на "Открытие-Арене" - лучшая игра под руководством Массимо Карреры на тренерской скамейке "Спартака". Rusfootball.info оценивает действия игроков нашего клуба в лиге чемпионов и не скупится на хорошие оценки.










Вратарь


Александр Селихов - 4,5. Несмотря на итоговый счёт, стал одним из лучших игроков встречи. В первом тайме совершил умопомрачительный сэйв, вытащив мяч после удара Крон-Дели из дальней девятки. На его счету ещё несколько спасений, просто это особенно запомнилось. В пропущенном мяче вины Александра нет.


Защитники


Андрей Ещенко - 4,5. Один из лучших матчей Ещенко за "Спартак". Потрясающая игра по всей бровке. Его голевая передача нашла Промеса в чужой штрафной, после чего красно-белые повели в счёте. Проспал Нолито в одном из эпизодов, что привело к опасному моменту у ворот Селихова.

Сердар Таски - 3,5. Пару раз не успел накрыть удары игроков испанской команды (Крон-Дели в первом тайме, Бен Йеддера - во втором) по воротам Селихова, но в целом провёл также хороший матч.

Георгий Джикия - 4,0. Был одним из самых активных футболистов в первом тайме до того, как получил небольшое повреждение ноги, которое впрочем не помешало Георгию отыграть весь матч. Запомнился тем, что оставил в клоунах двух защитников испанского клуба, прокинув мяч мимо них и отдав точную обостряющую передачу в центр. В обороне на протяжении всего матча действовал надёжно, лишь в моменте с пропущенным мячом не определился с Глушаковым, кто будет держать своего оппонента, в результате чего тот выиграл верховую борьбу, и через секунду "Севилья" отквитала пропущенный мяч.

Дмитрий Комбаров - 5,0. "Я не боюсь того, кто изучает 10000 различных ударов. Я боюсь того, кто изучает один удар 10000 раз". Так, только про навес Комбарова сказал бы Брюс Ли, видя игру "Спартака" против "Севильи". У Дмитрия, наконец-то, вышла идеальная подача, после которой Глушаков в касание переправил мяч в дальний угол ворот Рико. Ну а его спасение пустых ворот после расстрела от Бен-Йеддера - это что-то с чем-то! Не зря Каррера отметил именно этот момент, говоря о переломе игры в нашу сторону.


Полузащитники


Денис Глушаков - 4,5. Неудачно сыграл в моменте с пропущенным мячом, но в остальном был настоящим капитаном и заводилой своей команды, много помогая в атаке. Его гол после навеса Комбарова практически расставил все точки над i в определении победителя этой встречи.

Александр Самедов - 3,5. Не сыграл даже получаса в первом тайме, уйдя с поля из-за травмы задней поверхности бедра, но тем не менее тоже запомнился. Разгонял первую голевую атаку красно-белых, удачно выйдя из обороны после стандарта у ворот своей команды.

Лукас Фернандо - 4,0. Был одним из незаметных героев матча, как и положено хорошему опорному полузащитнику. Старался играть вперёд, при этом только изредка допускал ошибки в передачах. В конце первого тайма немного вспылил, что могло привести не только к жёлтой карточке. Быстро остыв в перерыве, бразилец не менее уверенно провёл и тайм второй.

Ивелин Попов - 4,0. Выложился без остатка в свои почти 60 минут игрового времени. Потеря крови - это следствие отличной заряженности на игру. Нанёс удар с пыру по воротам Рико с 20-и метров, но тот получился не сильным, и голкипер "Севильи" без труда зафиксировал мяч.

Марио Пашалич - 3,5. Не отметился в игровом протоколе матча, что странно, ведь "Спартак" за время присутствия на поле хорвата забил четыре мяча. Зато помог пару раз в обороне, вынося мяч из своей штрафной и давая передышку защитникам.

Лоренсо Мельгарехо - 4,0. Выйдя на замену вместо Самедова в первом тайме, парагваец удачно влился в игру и стал одним из героев второй тайма. Его отличный обводящий удар в дальний угол позволил красно-белым второй раз в матче выйти вперёд, после чего хозяева не только не упустили своё преимущество, но и увеличили его до неприличных размеров.

Квинси Промес - 5,0. Великолепный перфоманс от лучшего игрока матча. Два гола и две голевые передачи, наконец-то, сделали Промеса игроком, решающим судьбу матчей и на международной арене. После таких игр удержать голландца в составе Леониду Федуну будет очень сложно.


Нападающий


Луис Адриано - 4,0. Цеплялся за каждый мяч в атаке. Наградой за это стал технично забитый мяч во втором тайме во время одной из контратак поведшего в счёте "Спартака", когда бразилец обыграл вышедшего из ворот голкипера испанского клуба и прокинул мяч уже в пустые ворота.




Владимир Кудряшов, Rusfootball.info
Теги: Спартак Севилья Промес Комбаров
Сегодня, 08:00
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8
(5)
№8 Написал: Шмайхель (Сегодня, 09:13) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Используйте десятибальную систему, она точнее определяет.

Совершенно верно. Комбаров ,пусть и сыграл хорошо в этом матче ,но одинаковая оценка с Квинси - это вряд ли. Пашаличу полбалла можно и накинуть ,т.к.его выход на поле успокоил игру в центре и активность гостей возле наших ворот снизилась.У Таски - столько же срезать - чудовищная ошибка возле своих ворот , когда его сзади обокрал игрок гостевой команды ,привела сразу к двум опасным моментам подряд.Мельгарехо и Адриано тоже заслужили оценку повыше.


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От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№7 Написал: utekay Россия (Сегодня, 09:09) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
За один только тот самый сэйв Селихову 5+!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№6 Написал: Борис Гречмак Новокуренск (Сегодня, 09:08) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ajax101
К сожалению, напрашивается вывод - скоро Промес покинет Спартак


Промес не просто должен уйти из Спартака, а уйти задорого, и чтобы все молодые иностранные игроки видели, что в РФ можно раскрутиться...
Регистрация: 10.05.2015
№5 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 09:03) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
К сожалению, напрашивается вывод - скоро Промес покинет Спартак
Регистрация: 14.04.2008
№4 Написал: liasport433 (Сегодня, 08:59) #
  • +2
  •  (4)
online

джкия спасал не раз , работал как лошадь а ему 4 ? да он не забивает голы как промес, потому что он защитник ему сложнее! его критиковали бы в случае проигрыша, а не как не забытые голы промеса.... джикии тоже пятерка!! в первом тайме тоже спас от гола 100 момент!
Регистрация: 19.06.2017
№3 Написал: vvsl09 Камышин (Сегодня, 08:42) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Думаю, Фернандо и Адриано занизили, а так все по делу. Ну и Промес моменты использует - красавчик, поменьше бы еще ошибался...
Регистрация: 1.04.2010
№2 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 08:40) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
С некоторыми оценками не согласен: Джикии можно смело ставить 5!


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 08:02) #
  • +7
  •  (11)
Болеет за:
«Сибирь»
Используйте десятибальную систему, она точнее определяет.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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