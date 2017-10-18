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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Уронили запад. Оценки футболистам "Спартака" за игру с "Севильей"
Разгром испанского клуба на "Открытие-Арене" - лучшая игра под руководством Массимо Карреры на тренерской скамейке "Спартака". Rusfootball.info оценивает действия игроков нашего клуба в лиге чемпионов и не скупится на хорошие оценки.
Александр Селихов - 4,5. Несмотря на итоговый счёт, стал одним из лучших игроков встречи. В первом тайме совершил умопомрачительный сэйв, вытащив мяч после удара Крон-Дели из дальней девятки. На его счету ещё несколько спасений, просто это особенно запомнилось. В пропущенном мяче вины Александра нет.
Андрей Ещенко - 4,5. Один из лучших матчей Ещенко за "Спартак". Потрясающая игра по всей бровке. Его голевая передача нашла Промеса в чужой штрафной, после чего красно-белые повели в счёте. Проспал Нолито в одном из эпизодов, что привело к опасному моменту у ворот Селихова.
Сердар Таски - 3,5. Пару раз не успел накрыть удары игроков испанской команды (Крон-Дели в первом тайме, Бен Йеддера - во втором) по воротам Селихова, но в целом провёл также хороший матч.
Георгий Джикия - 4,0. Был одним из самых активных футболистов в первом тайме до того, как получил небольшое повреждение ноги, которое впрочем не помешало Георгию отыграть весь матч. Запомнился тем, что оставил в клоунах двух защитников испанского клуба, прокинув мяч мимо них и отдав точную обостряющую передачу в центр. В обороне на протяжении всего матча действовал надёжно, лишь в моменте с пропущенным мячом не определился с Глушаковым, кто будет держать своего оппонента, в результате чего тот выиграл верховую борьбу, и через секунду "Севилья" отквитала пропущенный мяч.
Дмитрий Комбаров - 5,0. "Я не боюсь того, кто изучает 10000 различных ударов. Я боюсь того, кто изучает один удар 10000 раз". Так, только про навес Комбарова сказал бы Брюс Ли, видя игру "Спартака" против "Севильи". У Дмитрия, наконец-то, вышла идеальная подача, после которой Глушаков в касание переправил мяч в дальний угол ворот Рико. Ну а его спасение пустых ворот после расстрела от Бен-Йеддера - это что-то с чем-то! Не зря Каррера отметил именно этот момент, говоря о переломе игры в нашу сторону.
Денис Глушаков - 4,5. Неудачно сыграл в моменте с пропущенным мячом, но в остальном был настоящим капитаном и заводилой своей команды, много помогая в атаке. Его гол после навеса Комбарова практически расставил все точки над i в определении победителя этой встречи.
Александр Самедов - 3,5. Не сыграл даже получаса в первом тайме, уйдя с поля из-за травмы задней поверхности бедра, но тем не менее тоже запомнился. Разгонял первую голевую атаку красно-белых, удачно выйдя из обороны после стандарта у ворот своей команды.
Лукас Фернандо - 4,0. Был одним из незаметных героев матча, как и положено хорошему опорному полузащитнику. Старался играть вперёд, при этом только изредка допускал ошибки в передачах. В конце первого тайма немного вспылил, что могло привести не только к жёлтой карточке. Быстро остыв в перерыве, бразилец не менее уверенно провёл и тайм второй.
Ивелин Попов - 4,0. Выложился без остатка в свои почти 60 минут игрового времени. Потеря крови - это следствие отличной заряженности на игру. Нанёс удар с пыру по воротам Рико с 20-и метров, но тот получился не сильным, и голкипер "Севильи" без труда зафиксировал мяч.
Марио Пашалич - 3,5. Не отметился в игровом протоколе матча, что странно, ведь "Спартак" за время присутствия на поле хорвата забил четыре мяча. Зато помог пару раз в обороне, вынося мяч из своей штрафной и давая передышку защитникам.
Лоренсо Мельгарехо - 4,0. Выйдя на замену вместо Самедова в первом тайме, парагваец удачно влился в игру и стал одним из героев второй тайма. Его отличный обводящий удар в дальний угол позволил красно-белым второй раз в матче выйти вперёд, после чего хозяева не только не упустили своё преимущество, но и увеличили его до неприличных размеров.
Квинси Промес - 5,0. Великолепный перфоманс от лучшего игрока матча. Два гола и две голевые передачи, наконец-то, сделали Промеса игроком, решающим судьбу матчей и на международной арене. После таких игр удержать голландца в составе Леониду Федуну будет очень сложно.
Луис Адриано - 4,0. Цеплялся за каждый мяч в атаке. Наградой за это стал технично забитый мяч во втором тайме во время одной из контратак поведшего в счёте "Спартака", когда бразилец обыграл вышедшего из ворот голкипера испанского клуба и прокинул мяч уже в пустые ворота.
Владимир Кудряшов, Rusfootball.info
Вратарь
Александр Селихов - 4,5. Несмотря на итоговый счёт, стал одним из лучших игроков встречи. В первом тайме совершил умопомрачительный сэйв, вытащив мяч после удара Крон-Дели из дальней девятки. На его счету ещё несколько спасений, просто это особенно запомнилось. В пропущенном мяче вины Александра нет.
Защитники
Андрей Ещенко - 4,5. Один из лучших матчей Ещенко за "Спартак". Потрясающая игра по всей бровке. Его голевая передача нашла Промеса в чужой штрафной, после чего красно-белые повели в счёте. Проспал Нолито в одном из эпизодов, что привело к опасному моменту у ворот Селихова.
Сердар Таски - 3,5. Пару раз не успел накрыть удары игроков испанской команды (Крон-Дели в первом тайме, Бен Йеддера - во втором) по воротам Селихова, но в целом провёл также хороший матч.
Георгий Джикия - 4,0. Был одним из самых активных футболистов в первом тайме до того, как получил небольшое повреждение ноги, которое впрочем не помешало Георгию отыграть весь матч. Запомнился тем, что оставил в клоунах двух защитников испанского клуба, прокинув мяч мимо них и отдав точную обостряющую передачу в центр. В обороне на протяжении всего матча действовал надёжно, лишь в моменте с пропущенным мячом не определился с Глушаковым, кто будет держать своего оппонента, в результате чего тот выиграл верховую борьбу, и через секунду "Севилья" отквитала пропущенный мяч.
Дмитрий Комбаров - 5,0. "Я не боюсь того, кто изучает 10000 различных ударов. Я боюсь того, кто изучает один удар 10000 раз". Так, только про навес Комбарова сказал бы Брюс Ли, видя игру "Спартака" против "Севильи". У Дмитрия, наконец-то, вышла идеальная подача, после которой Глушаков в касание переправил мяч в дальний угол ворот Рико. Ну а его спасение пустых ворот после расстрела от Бен-Йеддера - это что-то с чем-то! Не зря Каррера отметил именно этот момент, говоря о переломе игры в нашу сторону.
Полузащитники
Денис Глушаков - 4,5. Неудачно сыграл в моменте с пропущенным мячом, но в остальном был настоящим капитаном и заводилой своей команды, много помогая в атаке. Его гол после навеса Комбарова практически расставил все точки над i в определении победителя этой встречи.
Александр Самедов - 3,5. Не сыграл даже получаса в первом тайме, уйдя с поля из-за травмы задней поверхности бедра, но тем не менее тоже запомнился. Разгонял первую голевую атаку красно-белых, удачно выйдя из обороны после стандарта у ворот своей команды.
Лукас Фернандо - 4,0. Был одним из незаметных героев матча, как и положено хорошему опорному полузащитнику. Старался играть вперёд, при этом только изредка допускал ошибки в передачах. В конце первого тайма немного вспылил, что могло привести не только к жёлтой карточке. Быстро остыв в перерыве, бразилец не менее уверенно провёл и тайм второй.
Ивелин Попов - 4,0. Выложился без остатка в свои почти 60 минут игрового времени. Потеря крови - это следствие отличной заряженности на игру. Нанёс удар с пыру по воротам Рико с 20-и метров, но тот получился не сильным, и голкипер "Севильи" без труда зафиксировал мяч.
Марио Пашалич - 3,5. Не отметился в игровом протоколе матча, что странно, ведь "Спартак" за время присутствия на поле хорвата забил четыре мяча. Зато помог пару раз в обороне, вынося мяч из своей штрафной и давая передышку защитникам.
Лоренсо Мельгарехо - 4,0. Выйдя на замену вместо Самедова в первом тайме, парагваец удачно влился в игру и стал одним из героев второй тайма. Его отличный обводящий удар в дальний угол позволил красно-белым второй раз в матче выйти вперёд, после чего хозяева не только не упустили своё преимущество, но и увеличили его до неприличных размеров.
Квинси Промес - 5,0. Великолепный перфоманс от лучшего игрока матча. Два гола и две голевые передачи, наконец-то, сделали Промеса игроком, решающим судьбу матчей и на международной арене. После таких игр удержать голландца в составе Леониду Федуну будет очень сложно.
Нападающий
Луис Адриано - 4,0. Цеплялся за каждый мяч в атаке. Наградой за это стал технично забитый мяч во втором тайме во время одной из контратак поведшего в счёте "Спартака", когда бразилец обыграл вышедшего из ворот голкипера испанского клуба и прокинул мяч уже в пустые ворота.
Владимир Кудряшов, Rusfootball.info
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