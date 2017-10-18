Марко Трабукки: вот молодец Каррера - 5 иностранцев бегают за "Спартак" в ЛЧ и целых 6 россиян!

Футбольный агент Марко Трабукки прокомментировал победу "Спартака" над "Севильей" (5:1) и похвалил главного тренера красно-белых Массимо Карреру за шестерых россиян в стартовом составе."Молодец Массимо, истинно русская игра - футбол! 5 иностранцев бегают на поле за "Спартак" в ЛЧ и целых 6 граждан РФ! Интересно, во молодец!" - написал Трабукки в твиттере.Напомним, ранее президент России Владимир Путин пожурил президента "Зенита" Сергея Фурсенко, который заявил, что футбол - это истинно русская игра после матча сине-бело-голубых с "Реалом Сосьедад" (3:1) в Лиге Европы. Тогда в стартовом составе питерцев вышли лишь три российских игрока."Вот молодец, Сергей. Истинно русская игра - футбол. Восемь человек иностранцев бегают на поле за "Зенит", играют в Лиге Европы. И два гражданина Российской Федерации и один вратарь. Во молодец! Интересно вы нам всё рассказали", - сказал ранее Путин.