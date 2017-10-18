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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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13:58
Марко Трабукки: вот молодец Каррера - 5 иностранцев бегают за "Спартак" в ЛЧ и целых 6 россиян!
Марко Трабукки: вот молодец Каррера - 5 иностранцев бегают за "Спартак" в ЛЧ и целых 6 россиян!
13:11
Александр Кокорин: это будет матч "Зенита" с "Русенборгом", а не мое противостояние с Бендтнером (1)
Александр Кокорин: это будет матч "Зенита" с "Русенборгом", а не мое противостояние с Бендтнером (1)
12:38
Лоренсо Мельгарехо: Каррера хотел, чтобы я боролся за каждый мяч и побеждал в единоборствах (5)
Лоренсо Мельгарехо: Каррера хотел, чтобы я боролся за каждый мяч и побеждал в единоборствах (5)
05:03
Сергей Юран: «Спартак» выиграл не без доли везения. Не вынеси мяч Комбаров – спасти игру было бы сложно (7)
Сергей Юран: «Спартак» выиграл не без доли везения. Не вынеси мяч Комбаров – спасти игру было бы сложно (7)
01:09
Денис Глушаков: много лет -ждали и чемпионство, и Лигу чемпионов и, наконец, это все свершилось (видео) (7)
Денис Глушаков: много лет -ждали и чемпионство, и Лигу чемпионов и, наконец, это все свершилось (видео) (7)
00:55
Валерий Рейнгольд: игра показала, что "Спартак" попытается сыграть в догонялочки с "Зенитом" (18)
Валерий Рейнгольд: игра показала, что "Спартак" попытается сыграть в догонялочки с "Зенитом" (18)
Марко Трабукки: вот молодец Каррера - 5 иностранцев бегают за "Спартак" в ЛЧ и целых 6 россиян!
Футбольный агент Марко Трабукки прокомментировал победу "Спартака" над "Севильей" (5:1) и похвалил главного тренера красно-белых Массимо Карреру за шестерых россиян в стартовом составе.
"Молодец Массимо, истинно русская игра - футбол! 5 иностранцев бегают на поле за "Спартак" в ЛЧ и целых 6 граждан РФ! Интересно, во молодец!" - написал Трабукки в твиттере.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин пожурил президента "Зенита" Сергея Фурсенко, который заявил, что футбол - это истинно русская игра после матча сине-бело-голубых с "Реалом Сосьедад" (3:1) в Лиге Европы. Тогда в стартовом составе питерцев вышли лишь три российских игрока.
"Вот молодец, Сергей. Истинно русская игра - футбол. Восемь человек иностранцев бегают на поле за "Зенит", играют в Лиге Европы. И два гражданина Российской Федерации и один вратарь. Во молодец! Интересно вы нам всё рассказали", - сказал ранее Путин.
"Молодец Массимо, истинно русская игра - футбол! 5 иностранцев бегают на поле за "Спартак" в ЛЧ и целых 6 граждан РФ! Интересно, во молодец!" - написал Трабукки в твиттере.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин пожурил президента "Зенита" Сергея Фурсенко, который заявил, что футбол - это истинно русская игра после матча сине-бело-голубых с "Реалом Сосьедад" (3:1) в Лиге Европы. Тогда в стартовом составе питерцев вышли лишь три российских игрока.
"Вот молодец, Сергей. Истинно русская игра - футбол. Восемь человек иностранцев бегают на поле за "Зенит", играют в Лиге Европы. И два гражданина Российской Федерации и один вратарь. Во молодец! Интересно вы нам всё рассказали", - сказал ранее Путин.
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