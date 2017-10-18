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"Карабах" набрал первое очко в Лиге чемпионов в истории

В матче группового турнира Лиги чемпионов "Карабах" на своем поле сыграл вничью с "Атлетико" – 0:0.

Лига чемпионов

3 тур

"Карабах" - "Атлетико" М 0:0

"Карабах": Шехич, Садыхов, Аголи, Медведев (Жезнечак, 71), Гусейнов, Гараев, Мичел (Эльюнусси, 83), Алмейда, Энрике (Геррьер, 64), Мадатов, Ндлову

"Атлетико": Облак, Луис, Годин, Врсалько, Хименес, Габи, Гайтан (Томас, 64), Сауль, Феррейра-Карраско (Корреа, 72), Гамейро (Торрес, 72), Гризманн

Предупреждения: Мичел, 53, Ндлову, 59, Гусейнов, 90+4

Удаления: Ндлову, 75
Теги: Карабах Атлетико
Сегодня, 21:02
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(1)
№5 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 21:33) #
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  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
и с кем набрал!молорики

Цитата: freddyk
И так ли был крут Спартак?

нет,конечно. «Спартаку» вчера повезло.5 раз.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№4 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 21:29) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Судья мразота,не поставил чистый пенальти,тогда бы Атлетико проиграл бы.
Регистрация: 12.02.2013
№3 Написал: Красный Ковбой Баку, Страна Огней (Сегодня, 21:16) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Сибирь»
Судья вместо пеналя даёт красную Ндлову. Гейропа-с.


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Черенков Федор- ты в сердцах СССР , Тихонов-помним....
Регистрация: 24.10.2009
№2 Написал: freddyk С- Петербург (Сегодня, 21:16) #
  • -8
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Да, неожиданно. Однако что то творится в испанском королевстве. Одна Каталония только играет в этом году. Смотрите - Реал, Атлетико, Реал-Сосьедад, Севилья, все сливают. Так это перестанет быть неожиданным. И так ли был крут Спартак?

Специально для КБ)))- победа над Сосьедадом тоже падает в цене.
Регистрация: 15.03.2012
№1 Написал: Zeelandets Nederland (Сегодня, 21:05) #
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  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
почётно и неожиданно !
Регистрация: 19.04.2012
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