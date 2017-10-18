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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Хамес Родригес и Видаль - в запасе "Баварии" на матч с "Селтиком"
Стали известны составы "Баварии" и "Селтика" на матч группового турнира Лиги чемпионов.
"Бавария": Ульрайх - Киммих, Боатенг, Хуммельс, Алаба - Руди, Тиагу Алькантара - Роббен, Мюллер, Коман - Левандовски.
Запасные - Штарке, Зюле, Родригес, Рафинья, Видаль, Толиссо, Фридль
"Селтик": Гордон - Гамбоа, Лустиг, Боята, Тирни - Нтчам, Браун - Робертс, Армстронг, Синклэйр - Гриффитс.
Запасные - Де Врис, Биттон, Дембеле, Рогич, Айер, Макгрегор, Форрест.
"Бавария": Ульрайх - Киммих, Боатенг, Хуммельс, Алаба - Руди, Тиагу Алькантара - Роббен, Мюллер, Коман - Левандовски.
Запасные - Штарке, Зюле, Родригес, Рафинья, Видаль, Толиссо, Фридль
"Селтик": Гордон - Гамбоа, Лустиг, Боята, Тирни - Нтчам, Браун - Робертс, Армстронг, Синклэйр - Гриффитс.
Запасные - Де Врис, Биттон, Дембеле, Рогич, Айер, Макгрегор, Форрест.
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