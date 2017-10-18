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Перфоманс болельщиков ЦСКА в матче с "Базелем" (видео)

Предлагаем вашему вниманию перфоманс болельщиков ЦСКА в преддверии матча со швейцарским "Базелем".

Теги: ЦСКА Базель Rвидео
Сегодня, 22:15
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(2)
№3 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 23:06) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
чахленько, по сравнению с вчерашним
Регистрация: 2.02.2012
№2 Написал: Frost_033 Акапулько (Сегодня, 23:05) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
У этого "ребенка" на плечах совсем не детское лицо...
Я бы постеснялся такое показывать.
Регистрация: 14.06.2015
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 22:34) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
вчерашний перф и сегодняшний...почувствуйте разницу,как говорится...


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
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