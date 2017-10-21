Дмитрий Комбаров: меня теперь часто называют "вратарь", реагирую на это с юмором

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров рассказал о шутках в свой адрес после его сейва в матче Лиги чемпионов против "Севильи".— Необычным? Разве что сравнение с вратарем... Меня теперь часто так называют. Реагирую на это с юмором.— Нет, отношения у нас по-прежнему отличные. Они даже сказали, чтобы я обязательно приходил помогать в таких эпизодах.— Раза три, наверное. И еще сегодня Селихов показал одно веселое видео на эту тему. В момент удара там звучит крик «Димон!» из фильма «Бумер» и начинает играть музыка. Мы вместе посмеялись от души.— После такой грандиозной победы, конечно, было много разговоров, много материалов в прессе. Но на следующий день я быстро пролистал новости, посмотрел, что пишут о матче, проанализировал игру и больше к ней не возвращался.— Посмотрим. Но мы очень серьезно готовимся к этой встрече, потому что участвуем в чемпионской гонке, а отрыв от лидера сейчас сократился.