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Дмитрий Комбаров: меня теперь часто называют "вратарь", реагирую на это с юмором

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров рассказал о шутках в свой адрес после его сейва в матче Лиги чемпионов против "Севильи".

— Что можете назвать самым необычным из прочитанного о себе в прессе после матча с «Севильей»?

— Необычным? Разве что сравнение с вратарем... Меня теперь часто так называют. Реагирую на это с юмором.

— Ребров и Селихов вам теперь не завидуют?

— Нет, отношения у нас по-прежнему отличные. Они даже сказали, чтобы я обязательно приходил помогать в таких эпизодах.

— Скажите честно, сколько вы пересматривали этот момент?

— Раза три, наверное. И еще сегодня Селихов показал одно веселое видео на эту тему. В момент удара там звучит крик «Димон!» из фильма «Бумер» и начинает играть музыка. Мы вместе посмеялись от души.

— Удалось забыть «Севилью» и переключиться на «Амкар»?

— После такой грандиозной победы, конечно, было много разговоров, много материалов в прессе. Но на следующий день я быстро пролистал новости, посмотрел, что пишут о матче, проанализировал игру и больше к ней не возвращался.

— Какова вероятность, что в матче с «Амкаром» мы увидим такой же искрометный футбол, как и во встрече с «Севильей»?

— Посмотрим. Но мы очень серьезно готовимся к этой встрече, потому что участвуем в чемпионской гонке, а отрыв от лидера сейчас сократился.

ФК "Спартак" Москва
Теги: Комбаров Д. Спартак
Сегодня, 07:44
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8
(5)
№8 Написал: Радагаст Москва (Сегодня, 09:46) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: PanoV
Радагаст,
Primus,
Не, парни. Я, просто, за один хороший матч, из 30-ти, не готов в жопу целовать, как вы. Извиняйте, если что не по-вашему.

А разве признать, что игрок сыграл хороший матч - это целование жопы??? grimacing
Регистрация: 4.06.2015
№7 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 09:43) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Так и вспоминается классика: "Я - член Союза Писателей! - А что Вы написали? - "Овсы цветут"! "

Искренне жаль обоих Комбаровых - по молодости в "Динамо" такие надежды подавали.
Регистрация: 22.02.2013
№6 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 09:34) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
RenarTickle,
Ну что, ты решил меня теперь тут оскорблять за один хороший матч Комбарова?
Это называется ханжеством. На себя со стороны посмотрите сначала, а потом о других судите.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№5 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 09:29) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
PanoV,
Кто про что, а питерские про... no_mouth ну... у кого чего болит... neutral_face

А вообще - что вы от них хотите? 'Культурная столица' же... unamused confused
Регистрация: 2.08.2013
№4 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 09:19) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Радагаст,
Primus,
Не, парни. Я, просто, за один хороший матч, из 30-ти, не готов в жопу целовать, как вы. Извиняйте, если что не по-вашему.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№3 Написал: Primus Москва (Сегодня, 09:16) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Радагаст
Цитата: PanoV
Сказал бы я тебе, как тебя часто называют.

Да что ж вы в Питере все такие гнилые? Климат сказывается или зависть??? confused

А в всегда такие найдутся. Комбаров сделал реальный сейв, переломив ход матча, но нет - вылезет какой-нибудь «культурный» и начнёт критиковать а-ля «вот же ссу...ка, траву на поле помял» laughing


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Зенит за десятки миллиардов 10 лет строил свой стадион, чтобы сделать на нем Спартак чемпионом (Спорт-ФМ)
Регистрация: 14.07.2013
№2 Написал: Радагаст Москва (Сегодня, 09:10) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: PanoV
Сказал бы я тебе, как тебя часто называют.

Да что ж вы в Питере все такие гнилые? Климат сказывается или зависть??? confused
Регистрация: 4.06.2015
№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 08:37) #
  • -6
  •  (14)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Сказал бы я тебе, как тебя часто называют.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
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