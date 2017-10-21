В Белоруссии попросили ФИФА наказать "Зенит" и Кирилла Капленко

Белорусская федерация футбола попросила ФИФА открыть дисциплинарное дело в отношении "Зенита" и полузащитника сине-бело-голубых Кирилла Капленко."Мы подали требование о начале дисциплинарного производства в отношении футбольного клуба "Зенит" к Капленко в связи с тем, что нарушается дисциплинарный регламент ФИФА", – сказали в БФФ.18-летний Капленко получал вызовы в молодежную сборную Белоруссии, но не прибыл на сентябрьский и октябрьский сборы. Президент "Зенита" Сергей Фурсенко ранее сообщил, что футболист написал письмо с отказом от выступления за белорусов.