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В Белоруссии попросили ФИФА наказать "Зенит" и Кирилла Капленко

Белорусская федерация футбола попросила ФИФА открыть дисциплинарное дело в отношении "Зенита" и полузащитника сине-бело-голубых Кирилла Капленко.

"Мы подали требование о начале дисциплинарного производства в отношении футбольного клуба "Зенит" к Капленко в связи с тем, что нарушается дисциплинарный регламент ФИФА", – сказали в БФФ.

18-летний Капленко получал вызовы в молодежную сборную Белоруссии, но не прибыл на сентябрьский и октябрьский сборы. Президент "Зенита" Сергей Фурсенко ранее сообщил, что футболист написал письмо с отказом от выступления за белорусов.

ТАСС
Теги: Зенит Сборная Белоруссии
Сегодня, 11:44
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4
(1)
№4 Написал: нетрал (Сегодня, 12:37) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
парень молод и хочет играть за другую стану .....только усатый взбунтовался!
Регистрация: 26.04.2017
№3 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 12:29) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
белорусов тоже можно понять,человек отказался играть за сборную такой "великой" страны,за сборную трактора...


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Рождённый хрюкать,летать не может...5-1...со свиным рылом да в калашный ряд...
Регистрация: 9.01.2015
№2 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 12:20) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
В чем проблема...белорусы воспользовались регламентом, получат денежки...Зенит, по тому-же регламенту, отказал белорусам и если что-то нарушил, согласился на штраф...все. И потом, крепостное право давно отменили...не стоит троллить эту тему.
Регистрация: 15.12.2013
№1 Написал: interested (Сегодня, 11:59) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Бульбаши пакостят России всюду: в экономике, политике, спорте. angry
Регистрация: 18.10.2013
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