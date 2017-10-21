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Пресс-служба "Амкара" пошутила над "Севильей"

Пресс-служба "Амкара" после ничейного результата матча со "Спартаком" (0:0) пошутила над "Севильей", которая в минувший вторник проиграла красно-белым в Лиге чемпионов со счётом 1:5.

Теги: Амкар Севилья Спартак
Вчера, 22:36
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5
(1)
№5 Написал: metric Питер (Вчера, 23:33) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Frankenstein
Амкару всю жизнь только и шутить в твиттере над Севильями,где он еще сможет с ними встретиться,разве что в плейстейшн)


Обычная испанская командочка.
Регистрация: 26.03.2008
№4 Написал: kurbath тула (Вчера, 23:06) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
знаю еще одних таких
над барсой шутили
Регистрация: 20.11.2015
№3 Написал: Spartacus1971 (Вчера, 22:48) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Смешные такие пермяки.
Регистрация: 12.02.2013
№2 Написал: Frankenstein (Вчера, 22:41) #
  • -10
  •  (22)
Болеет за:
«Спартак»
Амкару всю жизнь только и шутить в твиттере над Севильями,где он еще сможет с ними встретиться,разве что в плейстейшн)
Регистрация: 3.08.2016
№1 Написал: К.А. Столица (Вчера, 22:41) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
smile


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
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