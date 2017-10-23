Александр Кержаков: если российский игрок талантлив, он будет играть вне зависимости от лимита

Экс-форвард "Зенита" Александр Кержаков высказался относительно лимита на легионеров в чемпионате России."Это извечный вопрос. Если российский футболист талантлив, то он будет играть вне зависимости от лимита. Давайте начнем с себя, а потом уже будем обвинять лимит", - сказал Кержаков в эфире "Нашего радио".