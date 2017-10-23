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Александр Кержаков: если российский игрок талантлив, он будет играть вне зависимости от лимита

Экс-форвард "Зенита" Александр Кержаков высказался относительно лимита на легионеров в чемпионате России.

"Это извечный вопрос. Если российский футболист талантлив, то он будет играть вне зависимости от лимита. Давайте начнем с себя, а потом уже будем обвинять лимит", - сказал Кержаков в эфире "Нашего радио".
Теги: Кержаков
Сегодня, 12:59
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№5 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 13:41) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
если б не лимит,то бегали бы сейчас в составе голубых 10 рыгоней с пидерастами передастами и Лунев на воротах.ибо манчини пох и на питер и на весь наш футбол.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№4 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 13:35) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Mitrich
Правильно Александр.Ты только забыл добавить, что надо бы в школах футбольных сначала навести порядок. Нормальное финансирование, что б тренерам платили достойно, а за взятки сажали. И будут появлятся таланты, а вот тогда дальше ты все правильно сказал.

появляться-то будут только ни кто их в основу ставить не будет, как в свое время того же Кержакова и Аршавина! и будут они до 23-24 лет сидеть на лавке, а потом в 25 переходить в условные Тосно и Уралы с Уфой и на этом весь их талант закончится!
Регистрация: 23.03.2009
№3 Написал: Роман Фионов (Сегодня, 13:33) #
  • -2
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online

Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://qrf.in/lah3s1
Регистрация: 23.10.2017
№2 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 13:30) #
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Болеет за:
«Спартак»
и будет этих футболистов ровно 16 человек! по одному на каждый клуб! ВВП в восторге будет! зато после этого беспредела он ограничит лимит до 4 легов в основе!
Регистрация: 23.03.2009
№1 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 13:28) #
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Болеет за:
«Зенит»
Правильно Александр.
Ты только забыл добавить, что надо бы в школах футбольных сначала навести порядок. Нормальное финансирование, что б тренерам платили достойно, а за взятки сажали. И будут появлятся таланты, а вот тогда дальше ты все правильно сказал.


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Регистрация: 22.07.2007
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