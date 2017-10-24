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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Расходы на подготовку к ЧМ-2018 увеличены на 34,5 миллиарда рублей
Расходы на подготовку к проведению чемпионата мира 2018 года в России увеличены на сумму околок 34,5 миллиарда рублей, информирует официальный портал правовой информации.
Сообщается, что расходы увеличились с 643,55 миллиарда рублей до 678,06 миллиарда. Из средств федерального бюджета выделено 390,2 миллиарда рублей, еще 91,9 миллиарда будет выделено из регионального бюджета. 195,81 миллиарда поступят от юридических лиц.
Сообщается, что расходы увеличились с 643,55 миллиарда рублей до 678,06 миллиарда. Из средств федерального бюджета выделено 390,2 миллиарда рублей, еще 91,9 миллиарда будет выделено из регионального бюджета. 195,81 миллиарда поступят от юридических лиц.
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