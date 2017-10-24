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Расходы на подготовку к ЧМ-2018 увеличены на 34,5 миллиарда рублей

Расходы на подготовку к проведению чемпионата мира 2018 года в России увеличены на сумму околок 34,5 миллиарда рублей, информирует официальный портал правовой информации.

Сообщается, что расходы увеличились с 643,55 миллиарда рублей до 678,06 миллиарда. Из средств федерального бюджета выделено 390,2 миллиарда рублей, еще 91,9 миллиарда будет выделено из регионального бюджета. 195,81 миллиарда поступят от юридических лиц.
Сегодня, 13:59
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№6 Написал: язва (Сегодня, 14:59) #
  • -4
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Батька
Просто куею с нашего правительства !!! Пир на костях ...

куей не куей а жить нам..

п.с питерские пи...сы рулят ..


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shiga, забанненый викдо за правду о черве и берущих у него с расстегнутой ширинкой вью.
Регистрация: 25.09.2016
№5 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 14:54) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Батька
Я куею у нас срака в стране, пенсии мизерные, зарплаты не платят, кризис ... а тут такие расходы на ЧМ - 700 лярдов flushed на Олимпиаду говорят тоже 50 лярдов зелени flushed слили это вообще триллионы какие то по нынешнему курсу !!
Мост мля строят тоже под 100 миллиардов в него вбухают и он провалится ((

Просто куею с нашего правительства !!! Пир на костях ...

Даешь собчак и навального в президенты
Регистрация: 17.05.2013
№4 Написал: Батька (Сегодня, 14:34) #
  • -3
  •  (7)
online

Я куею у нас срака в стране, пенсии мизерные, зарплаты не платят, кризис ... а тут такие расходы на ЧМ - 700 лярдов flushed на Олимпиаду говорят тоже 50 лярдов зелени flushed слили это вообще триллионы какие то по нынешнему курсу !!
Мост мля строят тоже под 100 миллиардов в него вбухают и он провалится ((

Просто куею с нашего правительства !!! Пир на костях ...
Регистрация: 9.09.2016
№3 Написал: Grimm (Сегодня, 14:32) #
  • +3
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Цитата: safonas
бабушки с дедушками. дети инвалиды и просто больные улыбнулись и просто обрадовались

ну еслиб не ЧМ то конечно эти деньги пустили на бубшек, больных и тд ага?)) и вообще раздали нуждающимся
Регистрация: 24.04.2007
№2 Написал: safonas (Сегодня, 14:28) #
  • -3
  •  (5)

бабушки с дедушками. дети инвалиды и просто больные улыбнулись и просто обрадовались


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№1 Написал: tuner (Сегодня, 14:16) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Ростов»
Даёшь двенадцать друзей "Крестовского"!!!
Регистрация: 29.08.2015
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