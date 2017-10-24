Рональд Куман: я разочарован увольнением, но желаю "Эвертону" удачи

Экс-наставник "Эвертона" Рональд Куман прокомментировал решение клуба прекратить с ним сотрудничество."Благодарю игроков и сотрудников клуба за их работу и обязательства за эти 16 месяцев, что я был тренером "Эвертона".Руководство и совет директоров "Эвертона" подарило мне за возможность тренировать отличный клуб. Спасибо также болельщикам за их страстную поддержку. Конечно, я разочарован, но я желаю команде удачи в будущем", - написал Куман в твиттере.