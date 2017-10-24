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Рональд Куман: я разочарован увольнением, но желаю "Эвертону" удачи

Экс-наставник "Эвертона" Рональд Куман прокомментировал решение клуба прекратить с ним сотрудничество.

"Благодарю игроков и сотрудников клуба за их работу и обязательства за эти 16 месяцев, что я был тренером "Эвертона".

Руководство и совет директоров "Эвертона" подарило мне за возможность тренировать отличный клуб. Спасибо также болельщикам за их страстную поддержку. Конечно, я разочарован, но я желаю команде удачи в будущем", - написал Куман в твиттере.
Теги: Куман Эвертон
Сегодня, 14:59
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№1 Написал: язва (Сегодня, 15:53) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
в краснодар?


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shiga, забанненый викдо за правду о черве и берущих у него с расстегнутой ширинкой вью.
Регистрация: 25.09.2016
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