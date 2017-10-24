"Байер" вышел в 1/8 финала Кубка Германии

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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Байер" дома одержал крупную победу над "Унионом" (4:1) в матче 1/16 финала Кубка Германии.
Кубок Германии
1/16 финала
"Байер" - "Унион" - 4:1
Голы: Брандт, 36 (1:0). Даубе, 46 (1:1). Аларио, 58 (2:1). Венделл, 89 - с пенальти (3:1). Арангис, 90+2 (4:1).
Предупреждения: Рецос, 65. Фюрстнер, 80.
Удаление: Фюрстнер ("Унион"), 90+1.
Кубок Германии
1/16 финала
"Байер" - "Унион" - 4:1
Голы: Брандт, 36 (1:0). Даубе, 46 (1:1). Аларио, 58 (2:1). Венделл, 89 - с пенальти (3:1). Арангис, 90+2 (4:1).
Предупреждения: Рецос, 65. Фюрстнер, 80.
Удаление: Фюрстнер ("Унион"), 90+1.
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