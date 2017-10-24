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"Байер" вышел в 1/8 финала Кубка Германии

"Байер" дома одержал крупную победу над "Унионом" (4:1) в матче 1/16 финала Кубка Германии.

Кубок Германии

1/16 финала

"Байер" - "Унион" - 4:1

Голы: Брандт, 36 (1:0). Даубе, 46 (1:1). Аларио, 58 (2:1). Венделл, 89 - с пенальти (3:1). Арангис, 90+2 (4:1).

Предупреждения: Рецос, 65. Фюрстнер, 80.

Удаление: Фюрстнер ("Унион"), 90+1.
Теги: Байер
Вчера, 22:25
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