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Сергей Юран: "Рубин" - не конкурент "Спартаку" в борьбе за Кубок

Бывший нападающий "Спартака" Сергей Юран высказал мнение о шансах красно-белых и "Рубина" в текущем розыгрыше Кубка России.

"Рубин" - не конкурент "Спартаку" в борьбе за трофей, если исходить из подбора футболистов. При всем уважении к казанскому клубу сейчас у Курбана Бердыева не тот состав, чтобы рассчитывать на большие свершения", - приводят слова Юрана "Известия".

Отметим, что "Спартак" и "Рубин" могут встретиться в турнире, если оба выйдут в четвертьфинал.
Теги: Юран Спартак
Сегодня, 06:51
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