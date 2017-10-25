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Матч "Зенит" - ЦСКА может пройти на "Петровском" из-за замены газона на арене "Санкт-Петербург"

Матч 28-го тура чемпионата России "Зенит" - ЦСКА может пройти на стадионе "Петровский".

Как сообщает "Фонтанка", матч, видимо, будет перенесен на "Петровский", так как с 16 апреля на стадионе на Крестовском острове начнут менять газон перед чемпионатом мира. 13 мая в матче последнего тура РФПЛ "Зенит" примет "СКА-Хабаровск", и этот матч должен стать тестовым для нового газона.
Теги: Зенит
Сегодня, 07:57
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№2 Написал: Sergeevich (Сегодня, 08:24) #
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online

Секрет хорошего газона в том что его просто меняют каждые пол года.

Зачем тогда выдвижное поле и крыша?...
Ну крыша ладно, для болел, но поле....

Зачем собирать 50 тысяч на Крестовском, если можно собрать 22 на петровиче)

А раньше поляну начать менять и провести тестовый матч с ЦСКА религия не позволяет?
Регистрация: 26.09.2015
№1 Написал: 220nik Екатеринбург (Сегодня, 08:23) #
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online

это уже какой газон по счету будет???????
Регистрация: 1.10.2015
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