Футболисты "Спартака" пригласили болельщиков на матч 1/8 финала Кубка России (видео)

Футболисты "Спартака" пригласили болельщиков красно-белых на матч 1/8 финала Кубка России со "Спартаком-Нальчик".После тренировки игроки записали соответствующее видеообращение. К болельщикам обратились Илья Кутепов, Квинси Промес, Фернандо и Дмитрий Комбаров.Напомним, матч "Спартак" - "Спартак-Нальчик" состоится 25 октября. Начало - 19:00 мск.