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Футболисты "Спартака" пригласили болельщиков на матч 1/8 финала Кубка России (видео)

Футболисты "Спартака" пригласили болельщиков красно-белых на матч 1/8 финала Кубка России со "Спартаком-Нальчик".

После тренировки игроки записали соответствующее видеообращение. К болельщикам обратились Илья Кутепов, Квинси Промес, Фернандо и Дмитрий Комбаров.

Напомним, матч "Спартак" - "Спартак-Нальчик" состоится 25 октября. Начало - 19:00 мск.

Теги: Спартак
Сегодня, 09:23
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(1)
№3 Написал: Поло (Сегодня, 09:48) #
  • +3
  •  (5)

Артём Кантюков,
Так может сказать или откровенное трепло или человек, абсолютно не интересующийся футболом
Регистрация: 23.03.2017
№2 Написал: 220nik Екатеринбург (Сегодня, 09:38) #
  • +5
  •  (7)

Цитата: Артём Кантюков
кто на это унылое говно ходит то ? у них на центрнальные матчи ели ели 20ку набирают .


когда такое было???

если спартак будет по 100 р билеты продавать как помойка это делает, то спартаку нужно будет стадион на 100К
Регистрация: 1.10.2015
№1 Написал: Артём Кантюков Центр Вселенной . (Сегодня, 09:36) #
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
кто на это унылое говно ходит то ? у них на центрнальные матчи ели ели 20ку набирают .


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= СЛАВА РУССКИМ ГЕРОЯМ =
Регистрация: 1.04.2012
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