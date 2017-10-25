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Билеты на матч Россия - Аргентина в "Лужниках" стоят от 750 рублей

Электронные билеты на товарищеский матч сборных России и Аргентины, который станет первым для стадиона "Лужники" после реконструкции московской арены, можно приобрести в интернете за сумму от 750 рублей и выше.

По минимальной цене онлайн можно купить билет на место в секторе D. Самые дорогие билеты - VIP-класса в сектор А - продаются по 15 тысяч рублей, передает "Р-Спорт".
Теги: Сборная России
Сегодня, 09:56
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