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Никита Чичерин: Кубок России – это другой турнир, здесь каждый матч как последняя битва

Защитник "Енисея" Никита Чичерин высказался в преддверии матча 1/8 финала Кубка России с "Лучом-Энергией".

"Кубок России – это другой турнир, здесь каждый матч как последняя битва. Нам предстоит непростая игра, тяжелый выезд. Во Владивостоке всегда непросто – часовой пояс, климат, плюс "Луч" играет при своих болельщиках. Мы готовимся к непростой, тяжелой игре.

Если говорить о том, насколько сложно переключиться с ФНЛ на Кубок, если честно, то это не ощущается. Недавно мы сыграли матч с "Шинником", выиграли, теперь на хорошей ноте готовимся к кубковой игре. В этом турнире мы идем от игры к игре, с задачей выигрывать в каждом матче", – передает слова футболиста пресс-служба "Енисея".
Теги: Енисей
Сегодня, 10:50
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№2 Написал: Больной Бутырский Хутор (Сегодня, 11:25) #
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Болеет за:
ЦСКА
В школе преподают? Даже читать не хочется: шаблон.
Отдайте сюда Бубнова и Ловчева - они, конечно, неадекватны, но, все же, не стандарт ными фразами. Где этот гр*** ТТХ? Скучно. Только Рейнгольда не пускайте, совсем в маразм ушёл. И Орлова - с этим беда уже лет десять.
Регистрация: 4.04.2008
№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 10:52) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Одни и те же избитые фразы.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
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