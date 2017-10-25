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Вместимость "Лужников" на матче с Аргентиной составит 78 тысяч зрителей

Вместимость арены "Лужники" на матче между национальными командами России и Аргентины составит около 78 тысяч зрителей.

"Все будет зависеть от продаж. Нынешняя вместимость "Лужников" - это порядка 78 тысяч зрителей", - сказал коммерческий директор РФС Владимир Карпович, отвечая на вопрос о том, сколько билетов будет выпущено на матч.

ТАСС
Сегодня, 15:26
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