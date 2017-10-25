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"Рубин" - "Крылья Советов": стартовые составы на матч Кубка России

Стали известны стартовые составы команд на матч 1/8 финала Кубка России "Рубин" - "Крылья Советов".

"Рубин": Рыжиков, Набиуллин, Кудряшов, Сорокин, Гранат, Бауэр, Камболов, Оздоев, М'Вила, Канунников, Азмун.

"Крылья Советов": Конюхов, Таранов, Зотов, Феррейра, Ткачук, Чочиев, Кленкин, Ланин, Мияйлович, Алиев, Корниленко.
Теги: Рубин Крылья Советов
Сегодня, 18:01
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(1)
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 18:54) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
крыльям удачи smirk


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
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