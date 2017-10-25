Главный тренер туринского "Ювентуса» Массимилиано Аллегри может возглавить мюнхенскую "Баварию", сообщает Bild.Нынешним тренером немецкого клуба является Юпп Хайнкес, контракт которого заканчивается после этого сезона.Ранее сообщалось, что "Бавария" рассматривает главного тренера сборной Германии Йоахима Лева в качестве наставника клуба.