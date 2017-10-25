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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Валерий Рейнгольд: "Спартак" начал матч вальяжно, с пижонством, а во втором тайме прибавил, и все стало на свои места
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Александр Бубнов: через Кубок России у "Рубина" больше шансов попасть в еврокубки, чем через чемпионат
Массимилиано Аллегри может возглавить мюнхенскую "Баварию"
Главный тренер туринского "Ювентуса» Массимилиано Аллегри может возглавить мюнхенскую "Баварию", сообщает Bild.
Нынешним тренером немецкого клуба является Юпп Хайнкес, контракт которого заканчивается после этого сезона.
Ранее сообщалось, что "Бавария" рассматривает главного тренера сборной Германии Йоахима Лева в качестве наставника клуба.
"Газета.ру"
Нынешним тренером немецкого клуба является Юпп Хайнкес, контракт которого заканчивается после этого сезона.
Ранее сообщалось, что "Бавария" рассматривает главного тренера сборной Германии Йоахима Лева в качестве наставника клуба.
"Газета.ру"
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