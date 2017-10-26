Денис Глушаков: Джикия у нас в каждой игре так лежит

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков прокомментировал эпизод с Георгием Джикией в матче 1/8 финала Кубка России против "Спартака" из Нальчика (5:2). Напомним, футболист упал на газон и поднялся только после помощи врачей."Когда Джикия упал, не подумал ни о чём плохом. Знал, что сейчас он встанет и спокойно продолжит играть дальше. Жора в каждой игре у нас так лежит", – с улыбкой сказал Глушаков.