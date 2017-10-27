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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Бавария" приобрела права на 16-летнего хавбека "Хельсингборга"
"Бавария" приобрела у "Хельсингборга"? 16-летнего полузащитника Алекса Тимосси Андерссона, передает пресс-служба мюнхенцев.
Шведский футболист останется в текущем клубе до лета 2019-го года, после чего присоединится к мюнхенцам.
"Андерссон - очень талантливый игрок, у него должно получится в "Баварии". Пока он будет набираться опыта в родном "Хельсингборге" и развиваться в привычной обстановке", – заявил спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич.
Шведский футболист останется в текущем клубе до лета 2019-го года, после чего присоединится к мюнхенцам.
"Андерссон - очень талантливый игрок, у него должно получится в "Баварии". Пока он будет набираться опыта в родном "Хельсингборге" и развиваться в привычной обстановке", – заявил спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич.
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