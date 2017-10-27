"Бавария" приобрела права на 16-летнего хавбека "Хельсингборга"

"Бавария" приобрела у "Хельсингборга"? 16-летнего полузащитника Алекса Тимосси Андерссона, передает пресс-служба мюнхенцев.Шведский футболист останется в текущем клубе до лета 2019-го года, после чего присоединится к мюнхенцам."Андерссон - очень талантливый игрок, у него должно получится в "Баварии". Пока он будет набираться опыта в родном "Хельсингборге" и развиваться в привычной обстановке", – заявил спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич.