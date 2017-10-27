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Маркус Берг: мы верим, что сумеем пробиться на Чемпионат мира

Нападающий сборной Швеции Маркус Берг поделился ожиданиями от стыковых матчей ЧМ-2018 с Италией.

"Италия - фаворит, но у нас очень сплоченная команда. Мы верим, что сумеем пробиться на Чемпионат мира. Если нам это удастся, сбудется наша мечта. Я и другие футболисты сборной до сих пор думаем и говорим о ЧМ-1994, где наша команда заняла третье место. Надеюсь, что мы снова дадим повод Швеции гордиться своей сборной, а ее достижения станут достоянием нашей футбольной истории", - цитирует игрока официальный сайт ФИФА.
Теги: Сборная Швеции Сборная Италии
Сегодня, 18:33
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