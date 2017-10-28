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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Сергей Паршивлюк: мне есть, что доказать самому себе, а "Спартак" – уже перевернутая страница
Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк высказался в преддверии матча 15-го тура РФПЛ против "Спартака", за который он выступал в прошлом.
– Впереди у "Ростова" матч с вашим родным "Спартаком", против которого вы никогда не играли.
– Когда перешел в "Анжи", клубы уже сыграли между собой в первом круге, а перед матчем второй части первенства я получил повреждение. Помню, что в день игры ездил попробовать потренироваться, но в итоге просто попал в заявку, а в матче участия не принял.
– Если сыграете против "Спартака", это будет знаковое событие для вас?
– Конечно. Этот клуб для меня многое значит, я был в нем почти всю жизнь. С нетерпением жду эту встречу.
– У вас осталась недосказанность? Она придает дополнительный настрой на эту встречу?
– Она меня мотивирует не только на предстоящую игру. Мне есть, что доказать самому себе. А "Спартак" – это уже перевернутая страница моей истории.
– Однажды вы заявили, что не представляете себя в другом клубе…
– …если буду нужен "Спартаку". Но история сложилась иначе. Надо двигаться дальше.
– Кто сейчас лидер красно-белых?
– Квинси Промес. Этот игрок может создать момент из ничего. Также отмечу Луиса Адриано и Александра Самедова.
– Знаете, что "Спартак" уже достаточно долго не может выиграть в Ростове-на-Дону?
– Еще со времен выступлений за "Спартак" помню, что этот выезд был всегда очень сложным. Надеюсь, традиция продолжится.
ФК "Ростов"
– Впереди у "Ростова" матч с вашим родным "Спартаком", против которого вы никогда не играли.
– Когда перешел в "Анжи", клубы уже сыграли между собой в первом круге, а перед матчем второй части первенства я получил повреждение. Помню, что в день игры ездил попробовать потренироваться, но в итоге просто попал в заявку, а в матче участия не принял.
– Если сыграете против "Спартака", это будет знаковое событие для вас?
– Конечно. Этот клуб для меня многое значит, я был в нем почти всю жизнь. С нетерпением жду эту встречу.
– У вас осталась недосказанность? Она придает дополнительный настрой на эту встречу?
– Она меня мотивирует не только на предстоящую игру. Мне есть, что доказать самому себе. А "Спартак" – это уже перевернутая страница моей истории.
– Однажды вы заявили, что не представляете себя в другом клубе…
– …если буду нужен "Спартаку". Но история сложилась иначе. Надо двигаться дальше.
– Кто сейчас лидер красно-белых?
– Квинси Промес. Этот игрок может создать момент из ничего. Также отмечу Луиса Адриано и Александра Самедова.
– Знаете, что "Спартак" уже достаточно долго не может выиграть в Ростове-на-Дону?
– Еще со времен выступлений за "Спартак" помню, что этот выезд был всегда очень сложным. Надеюсь, традиция продолжится.
ФК "Ростов"
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