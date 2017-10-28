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Сергей Паршивлюк: мне есть, что доказать самому себе, а "Спартак" – уже перевернутая страница

Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк высказался в преддверии матча 15-го тура РФПЛ против "Спартака", за который он выступал в прошлом.

– Впереди у "Ростова" матч с вашим родным "Спартаком", против которого вы никогда не играли.

– Когда перешел в "Анжи", клубы уже сыграли между собой в первом круге, а перед матчем второй части первенства я получил повреждение. Помню, что в день игры ездил попробовать потренироваться, но в итоге просто попал в заявку, а в матче участия не принял.

– Если сыграете против "Спартака", это будет знаковое событие для вас?

– Конечно. Этот клуб для меня многое значит, я был в нем почти всю жизнь. С нетерпением жду эту встречу.

– У вас осталась недосказанность? Она придает дополнительный настрой на эту встречу?

– Она меня мотивирует не только на предстоящую игру. Мне есть, что доказать самому себе. А "Спартак" – это уже перевернутая страница моей истории.

– Однажды вы заявили, что не представляете себя в другом клубе…

– …если буду нужен "Спартаку". Но история сложилась иначе. Надо двигаться дальше.

– Кто сейчас лидер красно-белых?

– Квинси Промес. Этот игрок может создать момент из ничего. Также отмечу Луиса Адриано и Александра Самедова.

– Знаете, что "Спартак" уже достаточно долго не может выиграть в Ростове-на-Дону?

– Еще со времен выступлений за "Спартак" помню, что этот выезд был всегда очень сложным. Надеюсь, традиция продолжится.

ФК "Ростов"
Теги: Паршивлюк Ростов Спартак
Сегодня, 13:39
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№2 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 14:21) #
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Мне очень нравился Сергей при Карпине,сейчас тоже..профессионал.
Регистрация: 15.08.2016
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 14:03) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
все правильно,Серега.сыграй с нами как обычно,а не рви ..опу.удачи Паршу во второй половине сезона!


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
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