Сергей Паршивлюк: мне есть, что доказать самому себе, а "Спартак" – уже перевернутая страница

Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк высказался в преддверии матча 15-го тура РФПЛ против "Спартака", за который он выступал в прошлом.– Когда перешел в "Анжи", клубы уже сыграли между собой в первом круге, а перед матчем второй части первенства я получил повреждение. Помню, что в день игры ездил попробовать потренироваться, но в итоге просто попал в заявку, а в матче участия не принял.– Конечно. Этот клуб для меня многое значит, я был в нем почти всю жизнь. С нетерпением жду эту встречу.– Она меня мотивирует не только на предстоящую игру. Мне есть, что доказать самому себе. А "Спартак" – это уже перевернутая страница моей истории.– …если буду нужен "Спартаку". Но история сложилась иначе. Надо двигаться дальше.– Квинси Промес. Этот игрок может создать момент из ничего. Также отмечу Луиса Адриано и Александра Самедова.– Еще со времен выступлений за "Спартак" помню, что этот выезд был всегда очень сложным. Надеюсь, традиция продолжится.