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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Роберто Манчини: хотел бы возглавить сборную Италии до того, как мне исполнится 70 лет
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини заявил, что хотел бы возглавить сборную Италии.
"Я действительно надеюсь, что Италия пройдет заключительный этап квалификации. Чемпионат мира без сборной Италии не имеет смысла.
Я хотел бы стать главным тренером сборной. До того, как мне исполнится 70 лет. Это мечта любого тренера, но сейчас сборная сконцентрирована на стыковых играх со шведами", - цитирует Манчини Football Italia.
"Я действительно надеюсь, что Италия пройдет заключительный этап квалификации. Чемпионат мира без сборной Италии не имеет смысла.
Я хотел бы стать главным тренером сборной. До того, как мне исполнится 70 лет. Это мечта любого тренера, но сейчас сборная сконцентрирована на стыковых играх со шведами", - цитирует Манчини Football Italia.
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