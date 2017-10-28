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Роберто Манчини: хотел бы возглавить сборную Италии до того, как мне исполнится 70 лет

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини заявил, что хотел бы возглавить сборную Италии.

"Я действительно надеюсь, что Италия пройдет заключительный этап квалификации. Чемпионат мира без сборной Италии не имеет смысла.

Я хотел бы стать главным тренером сборной. До того, как мне исполнится 70 лет. Это мечта любого тренера, но сейчас сборная сконцентрирована на стыковых играх со шведами", - цитирует Манчини Football Italia.
Теги: Манчини Сборная Италии
Сегодня, 14:41
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№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 14:42) #
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Это очень зер гут для нас. Давай Манчини, проявляй свой тренерский талант здесь.


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