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Бухаров: в течении последних 5 игр нас, наверное, преследует расслабленность

Нападающий ''Ростова'' Александр Бухаров прокомментировал домашнюю боевую ничью команду в матче 15 тура со ''Спартаком'' :

- Нам было трудно, в кубковой игре с Амкаром мы отдали много сил и эмоций. К счастью, восстановились, тренерский штаб нас хорошо подготовил, и со «Спартаком» мы сыграли достаточно неплохо, выдержали матч в хорошем темпе.

- За пару минут «Ростов» пропустил два мяча. Это расслабленность, усталость или что-то еще?

- Ну вот, нас преследует какая-то расслабленность, наверное. И так уже в течение последних пяти игр. Пропускаем какие-то нелепые голы, и вот теперь со «Спартаком» пропустили совсем необязательные мячи. Потом долго возвращались в игру. Хорошо, что сравняли счет, играли до конца и заслужили как минимум ничью.

- Была установка атаковать через правый фланг, где был Петкович?

- Нет, была установка просто садиться на свою половину поля, закрыть зоны и играть на быстрых контратаках.
Теги: Ростов Спартак Бухаров
Сегодня, 22:05
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№2 Написал: Стас Дужников (Сегодня, 22:48) #
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Прогнозы футбольных матчей - m o i s t a v k i . r u
Регистрация: 28.10.2017
№1 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:31) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
В течениЕ.
Регистрация: 13.08.2015
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