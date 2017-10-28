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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Бухаров: в течении последних 5 игр нас, наверное, преследует расслабленность
Нападающий ''Ростова'' Александр Бухаров прокомментировал домашнюю боевую ничью команду в матче 15 тура со ''Спартаком'' :
- Нам было трудно, в кубковой игре с Амкаром мы отдали много сил и эмоций. К счастью, восстановились, тренерский штаб нас хорошо подготовил, и со «Спартаком» мы сыграли достаточно неплохо, выдержали матч в хорошем темпе.
- За пару минут «Ростов» пропустил два мяча. Это расслабленность, усталость или что-то еще?
- Ну вот, нас преследует какая-то расслабленность, наверное. И так уже в течение последних пяти игр. Пропускаем какие-то нелепые голы, и вот теперь со «Спартаком» пропустили совсем необязательные мячи. Потом долго возвращались в игру. Хорошо, что сравняли счет, играли до конца и заслужили как минимум ничью.
- Была установка атаковать через правый фланг, где был Петкович?
- Нет, была установка просто садиться на свою половину поля, закрыть зоны и играть на быстрых контратаках.
- Нам было трудно, в кубковой игре с Амкаром мы отдали много сил и эмоций. К счастью, восстановились, тренерский штаб нас хорошо подготовил, и со «Спартаком» мы сыграли достаточно неплохо, выдержали матч в хорошем темпе.
- За пару минут «Ростов» пропустил два мяча. Это расслабленность, усталость или что-то еще?
- Ну вот, нас преследует какая-то расслабленность, наверное. И так уже в течение последних пяти игр. Пропускаем какие-то нелепые голы, и вот теперь со «Спартаком» пропустили совсем необязательные мячи. Потом долго возвращались в игру. Хорошо, что сравняли счет, играли до конца и заслужили как минимум ничью.
- Была установка атаковать через правый фланг, где был Петкович?
- Нет, была установка просто садиться на свою половину поля, закрыть зоны и играть на быстрых контратаках.
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