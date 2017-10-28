Бухаров: в течении последних 5 игр нас, наверное, преследует расслабленность

Нападающий ''Ростова'' Александр Бухаров прокомментировал домашнюю боевую ничью команду в матче 15 тура со ''Спартаком'' :- Нам было трудно, в кубковой игре с Амкаром мы отдали много сил и эмоций. К счастью, восстановились, тренерский штаб нас хорошо подготовил, и со «Спартаком» мы сыграли достаточно неплохо, выдержали матч в хорошем темпе.- Ну вот, нас преследует какая-то расслабленность, наверное. И так уже в течение последних пяти игр. Пропускаем какие-то нелепые голы, и вот теперь со «Спартаком» пропустили совсем необязательные мячи. Потом долго возвращались в игру. Хорошо, что сравняли счет, играли до конца и заслужили как минимум ничью.- Нет, была установка просто садиться на свою половину поля, закрыть зоны и играть на быстрых контратаках.