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Опять не удержали. О главной проблеме чемпионов России

В этом сезоне "красно-белые" уже шесть раз умудрились растерять своё результативное преимущество по ходу матча и упустить очки. Последний раз - в игре против "Ростова". Rusfootball.info вспоминает потерянные "Спартаком" баллы, без которых будет очень сложно защитить титул.

Опять не удержали. О главной проблеме чемпионов России

"Спартак" - "Динамо" 2:2, 18 июля

В начале сезона, когда легион Карерры только взял Суперкубок, никто и не мог подумать, что неудача на последних минутах с "бело-голубыми" есть явление чего-то системного. Случайность, мелкое недоразумение - и не больше того. Тем более, первый тайм "Спартак" провёл здорово и чуть ни легко переигрывал заклятых противников. Голы Панченко и Ташаева лишили чемпионов победы и заставили Массимо сетовать на психологическую и физическую усталость после битвы с "Локомотивом". Это, конечно, вызвало массу насмешек (всё-таки вторая игра после перерыва), но болельщики не выразили ни капли недовольства.

ЦСКА - "Спартак" 2:1, 12 августа

Главное дерби страны Массимо в начале этого августа проиграл, хотя поначалу все шло к обратному. "Спартак" вёл в счёте большую часть встречи, вплоть до последней десятиминутки. А дальше случилось ужасное для почитателей красно-белых цветов - за несколько минут "спартаковцы" расклеились и получили две мощнейших оплеухи. "Спартак" был близок к тому, чтобы одержать над главным врагом третью победу подряд, но вместо этого уступил и пока так и не может догнать так же вовсю хромающих "армейцев".

Впрочем, на послематчевой пресс-конференции Каррера был спокоен. Через неделю ситуация в этом отношении заметно изменилась.


"Спартак" – "Локомотив" 3:4, 19 августа

Не менее мощный удар по Народной команде, после которого послышалось явное недовольство заменами Карерры и его якобы неумением влиять на игру. Да и сам тренер после поражения заметно нервничал: Массимо довольно грубо ответил на вопрос после встречи и вообще не напоминал самого себя - эмоционального и харизматично-добродушного спикера.

По итогам встречи к итальянцу действительно возникали определённые вопросы. Например, почему бы после удаления в первом тайме не сыграть в более оборонительном ключе, зачем надо было, ведя в два мяча, продолжать играть в такой же, весьма атакующей манере.

"Марибор" – "Спартак" 1:1, 13 сентября

Это сейчас "Спартак" грохает "Севилью" дома и не проигрывает "Ливерпулю". Еврокубковый сезон для "красно-белых" начинался очень напряженно. Если до последних пятнадцати минут основного времени игре против "Марибора" москвичи контролировали происходящее на поле, создавали достаточно моментов и в принципе, могли и должны были своё преимущество закреплять, то в конце россияне расклеились так, что от чувства неловкости хотелось выключить телевизор. Скромным словенцам не хватило совсем немного времени, чтобы закончить тот матч и вовсе победой. Но на счастье отечественного любителя футбола "Спартак" устоял и удержал ничью.

"Тосно" – "Спартак" 2:2, 17 сентября

А вот и главная стыдоба этого сезона. Куда более скромный противник играл в меньшинстве, уступал в два мяча, но сумел (опять!!!) в самой концовке перевернуть с ног на голову. После матча Карерра был в бешенстве: "Вести 2:0 с командой, которая играет в меньшинстве, и упустить победу – недопустимо. Это стыдно по отношению к болельщикам и майкам, которые мы надеваем." После матча поползли разные слухи...



Но всё это закончилось ничем. Промес забил "Кубани" в Кубке России и побежал обниматься с Массимо, демонстрируя всем, что команда и тренер пока ещё едины. И казалось, всё стало налаживаться. Первая победа в гостях, отличные результаты в Лиге Чемпионов против сильнейших клубов и тут...

Опять!


"Ростов" - "Спартак" 2:2, 28 октября

Чемпион опять оступился

Остаётся надеяться, что в гостевом матче против испанской "Севильи" фортуна вернёт москвичам все долги. Всё-таки очень хочется увидеть "Спартак" в весенней стадии Лиги Чемпионов.

Григорий Калёнов, Rusfootball.info

Источники фото:
rusfont.ru
fratria.ru
Теги: Спартак ЦСКА Локомотив Тосно Марибор Ростов Динамо
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